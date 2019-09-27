Son Dakika Haberleri: Borcunu ödemeyen şahısların iş yerini benzin dökerek yaktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Borcunu ödemeyen şahısların iş yerini benzin dökerek yaktı

46 dakika önce

Eskişehir'de, bir şahıs kendisine borcu olduğunu iddia ettiği iki kişiye ait iş yerini benzin dökerek yaktı.

Borcunu ödemeyen şahısların iş yerini benzin dökerek yaktı, System.String[]

Eskişehir'de, bir şahıs kendisine borcu olduğunu iddia ettiği iki kişiye ait iş yerini benzin dökerek yaktı.


Olay, İstiklal Mahallesi Sökmeler Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre şüpheli M.B. (39), sokak üzerinde bulunan M.K. ve M.K.'ya ait iş yerinin önüne geldi. Alkollü olduğu iddia edilen zanlı, iş yerine benzin dökerek ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, çevre güvenliği alarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.


İş yeri sahipleri M.K. ve M.K., polise verdiği ifadesinde, M.B.'nin kendilerine ait başka bir iş yerine daha önceden de araçla girmek suretiyle zarar verdiğini kaydetti.


Öte yandan polis ekiplerince yakalanan şüpheli, iş yeri sahiplerinin kendisine borcu olduğunu ve ödemedikleri için iş yerine zarar verdiğini söyledi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şişli Fulya Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon. meydana gelen artçı depremler...
Şişli'de 5 katlı bir binanın 4'üncü katında bulunan balkon çöktü Asım Bayram cinayetinde kan donduran sözler: Medeni parçaladı, Murat da poşetlere doldurdu "Çocuğum hasta kusura bakmayın" deyip bankayı soydu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 18:10:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borcunu ödemeyen şahısların iş yerini benzin dökerek yaktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]