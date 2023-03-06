BORCUNU ÖDEMEYENE ATEŞ AÇTI; SOKAKTAN GEÇEN 2 KİŞİYİ VURDU - Son Dakika
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BORCUNU ÖDEMEYENE ATEŞ AÇTI; SOKAKTAN GEÇEN 2 KİŞİYİ VURDU

06.03.2023 15:58

ADANA'da borcunu ödemeyen Servet Altındemir'e (41) otomatik tabancayla ateş açan Yakup Kabak (27), sokaktan geçen Ahmet Kızıltekin'i (35) ensesinden, Azize Şeyh Muhammed'i (23) ise bacağından yaraladı.

ADANA'da borcunu ödemeyen Servet Altındemir'e (41) otomatik tabancayla ateş açan Yakup Kabak (27), sokaktan geçen Ahmet Kızıltekin'i (35) ensesinden, Azize Şeyh Muhammed'i (23) ise bacağından yaraladı. Operasyonla yakalanan Kabak, tutuklandı.

Olay, 28 Şubat günü saat 15.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde meydana geldi. Yakup Kabak, kendisinden borç alan Servet Altındemir ile sokakta buluşup, parasını istedi. Bir süre sonra taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kabak, yanında getirdiği otomatik tabancayla Altındemir'e ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlar sokaktan geçen Ahmet Kızıltekin'in ensesine, Azize Şeyh Muhammed'in ise bacağına isabet etti. Kabak kaçarken, mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen Ahmet Kızıltekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Yakup Kabak'ı Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki arkadaşının evinde saklanırken yakaladı. Evde yapılan aramada olayda kullandığı otomatik tabanca da ele geçirildi.

Emniyete götürülen Kabak, ifadesinde, Altındemir'den borcunu ödemesini istediğini, çıkan kavgada da rastgele ateş açtığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup Kabak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

Kaynak: DHA
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Adana Yüregir, 28 Şubat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BORCUNU ÖDEMEYENE ATEŞ AÇTI; SOKAKTAN GEÇEN 2 KİŞİYİ VURDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: BORCUNU ÖDEMEYENE ATEŞ AÇTI; SOKAKTAN GEÇEN 2 KİŞİYİ VURDU - Son Dakika
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