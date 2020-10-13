Borcunu zamanında ödeyen çiftçilere "Bereketli Kredi"

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi), kredi kullanan ortaklarının ödeme alışkanlığının pekiştirilmesi ve borcunu vadesinde düzenli ödeyenlerin ödüllendirilmesi amacıyla yeni bir kredi uygulaması başlattı.

Kredi borçlarını zamanında ödeyen ortaklarına teşekkür amacıyla "Bereketli Kredi" adı altında sunulan proje kapsamında, Tarım Kredi ortakları 2021 yılında 10 bin liraya kadar faizsiz kredi kullanabilecek.

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, AA muhabirine, tarımın finansmanının önemli bir konu olduğunu ve bu hususta bankaların ve kooperatiflerin sorumluluk aldığını söyledi.

Zaman zaman da çeşitli sebeplerle yapılan yasal düzenlemelerle tarımın finansmanındaki borçların yeniden yapılandırıldığını ve ertelendiğini hatırlatan Poyraz, bu tür durumlarda borcunu zamanında ödeyen ortaklardan eleştiriler geldiğini bildirdi.

Poyraz, bu eleştirilerden yola çıkarak, yükümlülüklerini zamanında yerine getiren çiftçi ortaklara yönelik "Bereketli Kredi" adında bir proje hazırladıklarını belirterek, "Tarım Kredi ortaklarından geçtiğimiz yıl borcunu zamanında ödeyenlere, kullandığı kredinin yüzde 10'una kadarını, 2021 yılının ocak, şubat, mart aylarında bir yıl faizsiz olarak kullandıracağız. Bu krediyle ortaklarımız bizden tarımsal girdi anlamında ihtiyacı olan gübre, ilaç, akaryakıt ve diğer tarımsal girdileri 10 bin liraya kadar faizsiz olarak alabilecekler. Geçen sene 100 bin lira kredi kullanan ortağımız 10 bin lira sıfır faizli kredi kullanabilecek." diye konuştu.

Gerekli şartları taşıyan her Tarım Kredi ortağı çiftçinin bu projeye başvuru yapabileceğini vurgulayan Poyraz, ortakların kayıtlı olduğu kooperatife giderek bilgi alabileceğini dile getirdi.

Poyraz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler çerçevesinde indirimli kredi kullanımlarını, ayni kredi kullanımı noktasında sabit oranlı krediye dönüştürdüklerine de dikkati çekerek, "Şu anda ortaklarımız yüzde 7 oranıyla yıllık kredi kullanarak tarımsal girdilerini temin edebiliyorlar." dedi.