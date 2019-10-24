Son Dakika Haberleri: Bordaki katma değeri 2 bine katlayacak yatırım
Son Dakika Ekonomi Bordaki katma değeri 2 bine katlayacak yatırım

Bordaki katma değeri 2 bine katlayacak yatırım

1 saat önce

Türkiye bordaki katma değeri kimi ürünlerde 500'e, kimi ürünlerde 2 bine katlayarak ihracat gelirini yükseltecek ilk Bor Karbür Tesisi'nin temelini bugün Bandırma'da atıyor.

Bordaki katma değeri 2 bine katlayacak yatırım, System.String[]

Türkiye bordaki katma değeri kimi ürünlerde 500'e, kimi ürünlerde 2 bine katlayarak ihracat gelirini yükseltecek ilk Bor Karbür Tesisi'nin temelini bugün Bandırma'da atıyor.

Bandırma, İhracat, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:29 
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