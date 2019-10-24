Bordaki katma değeri 2 bine katlayacak yatırım
1 saat önce
Türkiye bordaki katma değeri kimi ürünlerde 500'e, kimi ürünlerde 2 bine katlayarak ihracat gelirini yükseltecek ilk Bor Karbür Tesisi'nin temelini bugün Bandırma'da atıyor.
Türkiye bordaki katma değeri kimi ürünlerde 500'e, kimi ürünlerde 2 bine katlayarak ihracat gelirini yükseltecek ilk Bor Karbür Tesisi'nin temelini bugün Bandırma'da atıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:29
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