Bordeaux 4 milyon Euro verirse Beşiktaş, Güven Yalçın'ı gönderecek - Son Dakika

Bordeaux 4 milyon Euro verirse Beşiktaş, Güven Yalçın'ı gönderecek

Beşiktaş'ta oyuncu satışları da gündemin en önemli maddelerinden birisi... Fransız ekiplerinin gündeminde olan Güven Yalçın, önceki gün attığı golle takımına galibiyeti getirirken peşinde olan Nimes ve Bordeaux'nun da iştahı kabardı.

Beşiktaş'ta oyuncu satışları da gündemin en önemli maddelerinden birisi... Fransız ekiplerinin gündeminde olan Güven Yalçın, önceki gün attığı golle takımına galibiyeti getirirken peşinde olan Nimes ve Bordeaux'nun da iştahı kabardı.

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21 yaşındaki milli futbolcu için daha önce Bordeaux, 2.5 milyon Euro teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalsa da siyah-beyazlılar 4.5 milyon Euro'dan aşağıya inmemişti. İkinci kez teklif yapıp 3 milyon Euro'ya çıkan Fransızlar ile pazarlıklar da sürüyor.


4 MİLYON EURO VERİRLERSE BORDEAUX'YA GİDECEK


Siyah-beyazlılar 500 bin Euro indirim yapıp 4 milyon Euro talep etti. Görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Fransızların 4 milyon Euro'ya çıkması halinde Güven Yalçın'ın Fransa Ligi'nde kariyerine devam edeceği öğrenildi.


150 BİN EURO'YA GELDİ


Siyah-beyazlı takım, Güven Yalçın'ı 2018- 19 sezonu başında 150 bin Euro'ya Bayer Leverkusen'den almıştı. Oyuncu Kasımpaşa maçında 3 puanı getiren golü attı.


SAĞ BEKE İKİ ADAY: KERİM ALICI VE MERT YILMAZ


Sağ beke takviye yapmak için kolları sıvayan yönetim, iki isim üzerine yoğunlaştı: Kerim Alıcı ve Mert Yılmaz... Altınordu forması giyen Kerim için İzmir ekibi, 1.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan pay isterken, siyah-beyazlılar bu bedeli düşürmek için pazarlık masasında.


Kerim'in alternatifi ise Bayern Münih II'den Mert Yılmaz. U21 Milli Takımı forması da giyen 21 yaşındaki oyuncu için scout ekibi olumlu rapor verirken, Kerim Alıcı'nın durumuna göre ibre Mert Yılmaz'a dönebilir. (Sabah)


Güven Yalçın, Bordeaux, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 11:21 

Son Dakika Spor Bordeaux 4 milyon Euro verirse Beşiktaş, Güven Yalçın'ı gönderecek - Son Dakika Spor
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