Ultimate Vault Hunter'ın Yükseltmesi, Borderlands 2 deneyiminden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. Ganimet, nişancı, aksiyon çok oyunculu oyun Borderlands 2'nin sistem gereksinimleri gündem konusu haline geldi. Peki, Borderlands 2 sistem gereksinimleri neler? Borderlands 2 kaç GB?
Yeni bir ateş etme ve yağma dönemi başlamak üzere. Yaratıklar, psikopatlar ve kötü beyin Handsome Jack'ten oluşan devasa bir yeni dünyaya karşı karşıya gelen dört yeni kasa avcısından biri olarak oynayın. Yeni arkadaşlar edinin, onları bir bazilyon silahla donatın ve keşfedilmemiş ve öngörülemeyen canlı gezegende amansız bir intikam ve kurtuluş arayışında 4 oyunculu kooperatifte yanlarında savaşın.
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Borderlands 2'yi oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 20 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
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