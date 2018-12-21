Son Dakika Haberleri: Bordo Bereli Askeri Eğitimi (Gerçek Bordo Bereli'den)

Bordo Bereli Askeri Eğitimi (Gerçek Bordo Bereli'den)

11 saat önce

Ben Enes Batur, Bordo Bereli Eğitimi nasıl olur bordobereli nasıl olunur hangi yakın dövüş teknikleri vardır bordo bereli ekipmanları tanıtımı kamuflaj nasıl yapılır kamufle olmak için ne gerekir özel kuvvetler asker leri ve özel harekatçı lar ile çalışmış babam anlattı eski bordo bereli...

Ben Enes Batur, Bordo Bereli Eğitimi nasıl olur bordobereli nasıl olunur hangi yakın dövüş teknikleri vardır bordo bereli ekipmanları tanıtımı kamuflaj nasıl yapılır kamufle olmak için ne gerekir özel kuvvetler asker leri ve özel harekatçı lar ile çalışmış babam anlattı eski bordo bereli askeri ilerleyiş saldırı teknikleri, güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:03 Kaynak: Youtube

Enes Batur, Genel
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