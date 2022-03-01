Bordo bereyle darbe girişimi tebliğ eden binbaşının cezası onandı - Son Dakika

Yargıtay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Naci Tınaz Kışlası Muhafız Bölüğü'ndeki eylemlere ilişkin eski kurmay Binbaşı Ercan Kocabıyık, eski Yüzbaşı İsmail Gökhan Akay ve eski Teğmen Ömer Firdevsoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince 4 Mayıs 2018'de karara bağlanan 5 sanıklı darbe girişimi dosyasının temyiz incelemesini tamamladı.

Daire, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan eski Binbaşı Kocabıyık'ın "ağırlaştırılmış müebbet", eski Yüzbaşı Akay ve eski Teğmen Firdevsoğlu'nun "müebbet" hapis cezalarını hukuka uygun buldu.

Dairenin kararında, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı, ispat bakımından ise değerlendirmenin yerinde olduğu vurgulandı.

Delillerin hukuken geçerli olduğu, sanıklara yönelik ceza artırımı ve indiriminin yasal gerekçeye dayandığı belirtilen kararda, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinin hükmünün yerinde olduğu kaydedildi.

Bu kapsamda temyiz başvurusunu esastan reddeden daire, ilk derece mahkemesinin kararını oy birliğiyle onadı.

Beraat kararı bozuldu

Ceza dairesi, olay gecesi söz konusu sanıklarla hareket ettiği güvenlik kameralarına yansıyan eski Teğmen Ali Kocakaya'ya verilen beraat kararını ise bozdu.

Sanığın eyleminin "anayasal düzeni ihlale teşebbüse yardım" suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden daire, ayrıca "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan sanık Yusuf Kaplan hakkındaki hükmün de bazı tanıkların duruşma salonunda dinlenmediği gerekçesiyle bozulmasına karar verdi.

Sanık Kocakaya ve Kaplan, Ankara 16. Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanacak.

Bordo bere giyip darbe bildirisini okumuştu

İddianamede, eski jandarma kurmay Binbaşı Kocabıyık'ın, darbe girişimi sırasında resmi kıyafeti olmayan kamuflaj giyip bordo bere taktığı belirtilmişti.

İddianamede, Kocabıyık'ın içtima alanına topladığı askerlere darbe girişimini tebliğ ederek şu konuşmayı yaptığına yer verilmişti:

"Arkadaşlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ülke yönetimine el koymuştur, hayırlı olsun. Genelkurmay Başkanımız, hepinizin gözlerinizden öpüyor. Bu kışlanın komutanı benim, emir komutası bende. Benden izinsiz hiç kimseyi kışla içine almayacaksınız ve dışarı çıkmalarına izin vermeyeceksiniz."