Son Dakika Haberleri: 'Bordo Mavili Güçlü Yarınlar Projesi' başladı
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'Bordo Mavili Güçlü Yarınlar Projesi' başladı

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığından hibe alan "Bordo Mavili Güçlü Yarınlar Projesi" başladı.

'Bordo Mavili Güçlü Yarınlar Projesi' başladı, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığından hibe alan "Bordo Mavili Güçlü Yarınlar Projesi" başladı.

Trabzonspor'un alt yapısındaki öğrencilerin eğitilmesi için hazırlanan projede, toplumsal cinsiyet eğitimi, lider oyunculuk eğitimi, fotoğrafçılık, photoshop eğitimi ve futbolda alt yapı eğitimi olmak üzere 4 farklı eğitim düzenleniyor. Ayrıca projede çeşitli etkinlikler düzenlenecek ve alt yapı oyuncularının kişisel gelişimine katkı sağlanacak. 6 ay süreyle devam edecek proje öğrencilerin sporu ve sanatı yaşamlarının bir parçası haline getirmelerine yardımcı olması hedefleniyor.

Trabzonspor sosyal ve ekonomik kalkınma ile elde edilen refahın farklı kesimler arasında daha adil şekilde hissedilmesini arzulamaktadır. Trabzonspor kulübü her zaman sosyal farkındalık oluşturmuş, bu alanda da toplumsal ve sosyal farkındalık oluşturarak birçok alanda olduğu gibi bu alanda da öncü olmuştur. Bu proje gençlerin kişisel gelişime katkı sağlarken, dezavantajlarını da azaltmaktadır.

Bu proje Trabzonspor'un farklı proje uygulama kapasitesi artıracaktır, bölgede örnek teşkil edecek ve diğer kulüplerin benzer projeler yapmasına ön ayak olacaktır. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:40 Kaynak: İHA
Trabzonspor, Spor
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