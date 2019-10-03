Son Dakika Haberleri: Bordo-mavili taraftarlar meşalelerle takımlarını stada uğurladı
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Bordo-mavili taraftarlar meşalelerle takımlarını stada uğurladı

45 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Basel'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da, taraftarlar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden takımlarını meşalelerle uğurladı.

Bordo-mavili taraftarlar meşalelerle takımlarını stada uğurladı, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Basel'ı konuk edecek olan Trabzonspor'da, taraftarlar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden takımlarını meşalelerle uğurladı.

Trabzonspor ile Basel arasında oynanan maç öncesinde bordo-mavili taraftarlar Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan'ın davetini geri çevirmeyerek tesislere akın etti. Saat 20.15'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden ayrılan bordo-mavili kafileyi taraftarlar meşaleler yakarak ve tezahüratlar yaparak uğurladı. Ardından konvoy eşliğinde stadyuma gelen kafileye Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan da eşlik etti.

(İHA)

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Basel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:00 Kaynak: İHA
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