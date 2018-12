Bordo-mavililer Kazanıyor, Trabzon Gülüyor

MELTEM YILMAZ - Trabzonspor 'un Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 29 puanla 2. sırada tamamlaması, kentte bayram havası estirdi. Futbol kenti Trabzon'da gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine her kesim adeta Trabzonspor sevdası ile yaşıyor.Futbol denilince akla Trabzonspor'un geldiği kentte, maç günleri özellikle karnaval havası yaşanıyor. Bordo-mavi kıyafetleriyle takımına destek olan taraftarlar, kentin en hakim noktalarındaki bordo-mavi afişler ve bayraklar adeta görsel şölen sunuyor.Trabzon'un yanı sıra il dışından da çok sayıda taraftarın kente akın ettiği maç günlerinde, Medical Park Stadyumu görüntüsüyle cezbediyor.Takımının başarısında da başarısızlığında da yanında olan Trabzonlular, bordo-mavililerin Süper Lig'de sezonun ilk yarısını 29 puanla 2. sırada bitirmesiyle bugünlerde ayrı bir sevinç yaşıyor.Trabzonspor'un ilk yarıdaki başarısı vatandaşların iş ve sosyal yaşamına olumlu yansırken bir yandan da şampiyonluk beklentisini artırıyor."Şampiyon olursak Trabzon yıkılır"Bordo-mavili renklere gönül verenlerden Melahat Tanyaş Aydın , AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un başarısının kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, çocukluğundan beri stadyuma giderek Trabzonspor'un maçlarını takip ettiğini söyledi.Kadın taraftar olarak Trabzonspor'un daha çok desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, " Genç oyuncularımızı daha başarılı yerlerde görmek istiyoruz. Şu an biraz daha hızlandı ve coştular. Devamını diliyoruz. Allah evlatlarımızı utandırmasın." ifadelerini kullandı.Aydın, Trabzonspor'un kentin birinci coşkusu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: Yusuf Yazıcı 'yı, Abdulkadir'i izlerken gurur duyuyoruz. Orada düştü, yaralandılar mı üzülüyoruz. Onlara bir anne şefkati hissediyoruz, üzülüyoruz. Elindeki el işleriyle yaşlı teyzelerimiz maçlara gidiyor. Hep birlikte Trabzonspor'un yanındayız. Şampiyon olursak Trabzon yıkılır. Takımımızın en küçük başarısında Trabzon yıkılıyor. Şampiyon olursak şehir değil, Karadeniz yıkılır. Hep birlikte yanlarındayız. İnşallah şampiyon olacağız.""Biz maçı seyretmeyiz, yaşarız"Ayakkabı tamircisi Aziz Bakır da Trabzonspor taraftarının diğer taraftarlardan farklı olduğunu savunarak, "Biz maçı seyretmeyiz, yaşarız. O anda futbolcular orada oynar, biz de ruhumuzla onlarla beraber mücadele ederiz. O tribünde her şeyi yaşarız." dedi.Trabzonspor'un son 4 haftaya mükemmel girdiğine dikkati çeken Bakır, şunları söyledi:"Futbolcuların üstün gayretleri bizi çok sevindirdi. Onların üstün gayretini gördükçe biz işimizi gücümüzü bıraktık, maça gittik. Trabzonspor yenerse pazartesi günleri çok neşelidir. Takım yendiği hafta şehir mükemmel olur. Ünal Karaman 'la da çok güzel bir ivme yakaladık, yönetim olarak da çok iyi. Herkes samimi, biz onu görüyoruz. Samimi olduklarını gördüğümüz vakit bizde yanlış olmaz. Deplasmana da gideriz, takımımıza destek oluruz. Onlar iyi oynadıkça kadınıyla çocuğuyla genciyle daha çok coşkuyla onları destekleriz."Bakır, bazen maçları izlerken sinirlendiğini de belirterek, "Oyunculara bakıyorum topa giremiyor, pozisyonu es geçiyor, arkadaşına yardım etmiyor, onu hissettiğim an çılgına dönüyorum. Maçı evde izliyorsam, Trabzon yenildiği vakit hanım tabağı çok yavaş önüme koyar. O kadar agresif olurum ama takım yendiği vakit hep dediğini yaparım. Onun için biz cumartesi-pazar günlerini iple çekeriz. Trabzonspor bizim her şeyimiz. Esnaf, vatandaş fark etmiyor. Trabzonspor yendiği vakit o gün iş olmasa da olur. " diye konuştu.Takımda oynayan tüm futbolcuları desteklediklerini vurgulayan Bakır, "Biz yüreğiyle oynayan topçuyu destekleriz. İster yabancı olsun, ister yerli, bizde ayrım olmaz. Biz yabancı futbolcuları bazen kendi çocuğumuzdan daha çok severiz, nedeni de gurbette olmalarıdır. Biz gurbeti Karadeniz olarak daha çok yaşamışızdır. Onlara onu hissettirmemeye çalışırız, tüm futbolcularımıza aile havası veririz." değerlendirmesinde bulundu."Biz ölsek de Trabzonsporluyuz"Vatandaşlardan Ömer Yılmaz da Trabzonspor'u çok sevdiklerine işaret ederek, şunları söyledi:"Maçları yakından takip ediyoruz. Bizim maçlarımız hep stresli oluyor. Trabzon'da her şey futboldur. Kahveye, berbere, bakkala, nereye gidersen git futbol konuşulur. Bizim varlığımız, yokluğumuz Trabzonspor'dur. Bazen canımız sıkılıyor, daralıyoruz ve strese giriyoruz ama maçları izlemekten hiç vazgeçmiyoruz. Ben zaten tansiyon hastasıyım. Maçları izlerken tansiyonum çıkıyor, hanım kızıyor ama yapacak bir şey yok. Ben gene de maçlara gidiyorum. Biz ölsek de Trabzonsporluyuz.""İkinci yarıda şampiyonluk geleceğini düşünüyorum"Çay ocağında çalışan Serkan Bekar da Trabzonspor'un uzun bir süreden sonra ikinci olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.Genç futbolcular ve Ünal Karaman'ın başarısı hakkında da değerlendirmede bulunan Bekar, "Abdulkadir ile Yusuf Yazıcı'nın çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Ünal Karaman bizim her zaman 'kara boğa'mız olmuştur. Her zaman Trabzonspor'la yaşayan bir insan olduğu için başarılı olacağına inanıyorum. İkinci yarıda şampiyonluk geleceğini düşünüyorum." diye konuştu."İnsanların yüzü daha çok gülmeye başladı"Dolmuş esnafından İlhan Aslan , Trabzonspor'un başarısından sonra şehrin havaya girdiğini belirterek, takımın gidişatının da iyi olduğunu söyledi.Ünal Karaman'ın takıma katkı sağladığını vurgulayan Aslan, "Böyle giderse inşallah sezon sonu şampiyonluğu göğüsleyeceğiz. İkinci yarıdan beklentimiz bayağı büyük. Şehir, Trabzonspor'un başarısıyla pozitif bir havaya büründü. İnsanların yüzü daha çok gülmeye, neşeleri yerine gelmeye başladı. Bu şehir Trabzonspor'dan başka bir şey düşünmez. Trabzonspor burada tektir." ifadelerini kullandı.Balıkçı Özgür Özdağ da ilk yarının son maçında sevinçten denizde balıkçı teknelerinin bütün lambalarını yakarak sirenleri çaldığını anlatarak, "Takımın başarısından mutluyuz. İkinci yarıdan şampiyonluk bekliyoruz. Trabzon halkının umudu takımın şampiyon olmasıdır. Trabzonspor inşallah şampiyon olur, biz de bu sevinci yaşarız. Trabzonspor şampiyon olursa teknelerimizle açılıp Trabzonspor bayraklarımızla Akçaabat 'tan Faroz'a kadar bunu kutlamayı hedefliyoruz." yorumunu yaptı."Trabzonspor demek bizim için sevdanın adıdır"Balık satan Mehmet Can Örseloğlu da Trabzonspor'un başarısıyla gurur duyduklarını dile getirerek, "Trabzonspor demek bizim için sevdanın adıdır. Şampiyonluk özlemi, hasreti var ama inanıyorum ki bu hasret bir kaç transferle bu sene son bulacak." diye konuştu.Örseloğlu, hamsinin faydalarına dikkati çekerek, "Hamsi vitaminli. Trabzonsporlu futbolculara şunu özellikle diyorum. Lütfen bol bol hamsi tüketin." ifadesini kullandı.