Bordo mavililer tur kapısını araladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bordo mavililer tur kapısını araladı - Son Dakika

Bordo mavililer tur kapısını araladı

17 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası 16 tur ilk maçında Trabzonspor, Denizlispor ağırladı.

Bordo mavililer tur kapısını araladı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 16 tur ilk maçında Trabzonspor, Denizlispor ağırladı. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan bordo-mavili ekip tur kapısını araladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

22. dakikada ceza sahası dışından Sosa'nın kale sahasına doğru gönderdiği topa Sörloth hamle yapmak istedi ancak, meşin yuvarlak direkt filelerle buluştu. 1-0

30. dakikada Zeki Yavru'nun yerden ceza sahası içine doğru gönderdiği topa gelişine vuran Recep Niyaz'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

35. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Obi Mikel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

43. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Aissati'nin vuruşunda kaleci Erce'den dönen meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

45. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'den aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

İKİNCİ YARI

56. dakikada Nwakaeme'nın ceza sahası içinde yaptığı ortada Sörloth'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

61. dakikada Ndiaye'nin sol taraftan ortasında Hüseyin Türkmen'in kale sahası içinde kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

80. dakikada Sosa ile paslaşmasında topu önüne alan Nwakaeme'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'ın solundan ağlarla buluştu. 2-0

Stat: Medical Park

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Alpaslan Dedeş xx, Erdem Bayık xx

Trabzonspor: Erce Kardeşler xx, Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Campi xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Abdulkadir Parmak x (Ekuban dk. 63 x), Obi Mikel x, Sosa xx, Ndiaye xx (Doğan Erdoğan dk. 73 x), Nwakaeme xx, Sorloth x (Serkan Asan dk. 86 ?)

Yedekler: Arda, Hosseini, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Sefa Kınalı, Behlül Aydın

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Denizlispor: Tolgahan Acar x, Zeki Yavru x, Oğuz Yılmaz x, Mustafa Yumlu x, Tiago Lopez x, Pawel Murawski x, İsmail Aissati x, Olcay Şahan x (Sedat Şahintürk dk. 70 x), Hadi Sacko x, Recep Niyaz x (Oscar Vellesilla dk. 81 ?), Rodallega x

Yedekler; Hüseyin Altıntaş, Stachowiak, Kadir Kurt, Mbamba, Asım, Alihan Kalkan

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Sosa (dk. 22), Nwakaeme (dk. 80) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Recep Niyaz (Denizlispor)

(Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA)

Denizlispor, Trabzonspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deniz Seki arkadaşlarıyla fotoğraf paylaştı! Herkes "Arkandaki Ekrem İmamoğlu mu?" diye sordu
Simit tablasıyla girdiği bayide telefonla oynayan çocuğun görüntüleri yürek burktu Simit tablasıyla girdiği bayide telefonla oynayan çocuğun görüntüleri yürek burktu Hasta yakınıyla sekreterin tartışması karakolda son buldu

Son Dakika Haberleri
22:50 MSB: 3 asker şehit oldu - Son Dakika
22:46 flaş - Son Dakika
22:46 Şehit ateşi Şanlıurfa'ya düştü - Son Dakika
22:44 Son Dakika: Barış Pınarı Harekat bölgesindeki bombalı saldırıda 3 asker şehit oldu - Son Dakika
22:42 Edirne'de notalar 'arnavutluk' depremi için yankılandı - Son Dakika
22:34 Ali Babacan'ın partisinin gecikme nedeni ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 22:58:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bordo mavililer tur kapısını araladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]