Bordo mavililer tur kapısını araladı - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası 16 tur ilk maçında Trabzonspor, Denizlispor ağırladı. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan bordo-mavili ekip tur kapısını araladı.
MAÇTAN DAKİKALAR
İLK YARI
22. dakikada ceza sahası dışından Sosa'nın kale sahasına doğru gönderdiği topa Sörloth hamle yapmak istedi ancak, meşin yuvarlak direkt filelerle buluştu. 1-0
30. dakikada Zeki Yavru'nun yerden ceza sahası içine doğru gönderdiği topa gelişine vuran Recep Niyaz'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
35. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Obi Mikel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
43. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Aissati'nin vuruşunda kaleci Erce'den dönen meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
45. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'den aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.
İKİNCİ YARI
56. dakikada Nwakaeme'nın ceza sahası içinde yaptığı ortada Sörloth'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
61. dakikada Ndiaye'nin sol taraftan ortasında Hüseyin Türkmen'in kale sahası içinde kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
80. dakikada Sosa ile paslaşmasında topu önüne alan Nwakaeme'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'ın solundan ağlarla buluştu. 2-0
Stat: Medical Park
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Alpaslan Dedeş xx, Erdem Bayık xx
Trabzonspor: Erce Kardeşler xx, Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Campi xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Abdulkadir Parmak x (Ekuban dk. 63 x), Obi Mikel x, Sosa xx, Ndiaye xx (Doğan Erdoğan dk. 73 x), Nwakaeme xx, Sorloth x (Serkan Asan dk. 86 ?)
Yedekler: Arda, Hosseini, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Sefa Kınalı, Behlül Aydın
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
Denizlispor: Tolgahan Acar x, Zeki Yavru x, Oğuz Yılmaz x, Mustafa Yumlu x, Tiago Lopez x, Pawel Murawski x, İsmail Aissati x, Olcay Şahan x (Sedat Şahintürk dk. 70 x), Hadi Sacko x, Recep Niyaz x (Oscar Vellesilla dk. 81 ?), Rodallega x
Yedekler; Hüseyin Altıntaş, Stachowiak, Kadir Kurt, Mbamba, Asım, Alihan Kalkan
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Goller: Sosa (dk. 22), Nwakaeme (dk. 80) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Recep Niyaz (Denizlispor)
(Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA)