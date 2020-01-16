Bordo mavililer tur kapısını araladı - Son Dakika

80. dakikada Sosa ile paslaşmasında topu önüne alan Nwakaeme'nin ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar 'ın solundan ağlarla buluştu. 2-0

56. dakikada Nwakaeme'nın ceza sahası içinde yaptığı ortada Sörloth'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

22. dakikada ceza sahası dışından Sosa'nın kale sahasına doğru gönderdiği topa Sörloth hamle yapmak istedi ancak, meşin yuvarlak direkt filelerle buluştu. 1-0

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Deniz Seki arkadaşlarıyla fotoğraf paylaştı! Herkes "Arkandaki Ekrem İmamoğlu mu?" diye sordu