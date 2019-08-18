Son Dakika Haberleri: Bordum'da orman yangını
Son Dakika Güncel Haber

Bordum'da orman yangını

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı.

Bordum'da orman yangını, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangını çıktı.
Gökpınar ve Bayır mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına Muğla Orman Bölge ve çevre bölge müdürlükleri bünyesindeki 8 helikopter ve çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale ediliyor.
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılma eğilimi gösteren yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Yangın çıkan bölgeye yakın her hangi bir yerleşim yeri bulunmuyor.
Daha önce 2006'da da yangın çıkan alanda, genç kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu belirtildi.
Bu arada, Muğla'nın diğer ilçesi Milas'ta öğlen saatlerinde Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda başlayan orman yangını da devam ediyor.
Gökpınar, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuşadası Yaylaköy'de yangın
Kuşadası'nda zeytinlik yangını Milas'taki orman yangını tarım arazilerine sıçradı Diyanet, "İnternetten müzik, film, kitap indirmek caiz mi?" sorusuna cevap verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 17:54:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bordum'da orman yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]