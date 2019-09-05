Son Dakika Haberleri: Bordür taşlarına çarpan otomobil yola devrildi
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Bordür taşlarına çarpan otomobil yola devrildi

4 saat önce

Isparta'da sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bordür taşlarına çarpan araç yol ortasında yan yattı.

Bordür taşlarına çarpan otomobil yola devrildi, System.String[]

Isparta'da sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bordür taşlarına çarpan araç yol ortasında yan yattı. Talihsiz kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.


Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında Davraz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 142. cadde üzerinden Afyonkarahisar istikametine seyreden Nuri U. yönetimindeki 32 GD 546 plakalı hafif ticari araç, Milli Eğitim Çalışanları Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu önünde sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bordür taşlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, daha sonra yol ortasında yan yatmış vaziyette durabildi. Talihsiz kazada otomobil sürücüsü Nuri U. ile beraberinde yolcu olarak bulunan Şerife Selen A. yaralandı.


Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıları daha sonra hastaneye sevk etti. Polis ekipleri ise kazayla ilgili tahkikat başlattı. Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA

Isparta, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:41 Kaynak: İHA
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