Börek aşerdi, ünlülerin börekçisi oldu - Son Dakika

Börek aşerdi, ünlülerin börekçisi oldu

31.10.2020 12:05
Börek aşerdi, ünlülerin börekçisi oldu, System.String[]

ADANA'da, yaklaşık 3 yıl önceki hamilelik döneminde börek ve hamur işlerine aşeren Çağla Tokay, internetten bulduğu tariflerle börek yapmaya başladı.

ADANA'da, yaklaşık 3 yıl önceki hamilelik döneminde börek ve hamur işlerine aşeren Çağla Tokay, internetten bulduğu tariflerle börek yapmaya başladı. Yakınları tarafından böreklerin beğenilmesi üzerine internetten satışa başlayan Tokay, Yeliz Yeşilmen ve Çağla Şikel'in annesi Asuman Şikel gibi tanınmış kişilere hizmet veriyor.

Adana'da yaşayan Çağla Tokay, 2017 yılında hamile kaldı. Belediyedeki işinden ayrılıp evde oturan Tokay, börek ve mantıya aşerdi. İnternetten börek tarifleri araştıran Tokay, tarifleri evde uygulamaya başladı. Yaptığı böreklerin kısa sürede çevresindekiler tarafından beğenilmesi üzerine sosyal medyada börek satışı yapmayı düşündü. Evinde yaptığı birbirinden güzel Arnavut böreği, Boşnak böreği, Küt böreği, içli köfte, mantı, ev baklavası gibi ürünlerin fotoğraflarını sosyal medya hesabına yüklemeye başlayan Tokay, kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı. Şu anda 50 çeşit ürünü bulunan Tokay'ın hedefi ise iş yeri açarak kendisi gibi kadınların  istihdamını sağlamak.

'BÖREK BENİ HAYAL EDEMEYECEĞİM BİR NOKTAYA GETİRDİ'Börek serüvenin 3 yıl önce başladığını söyleyen Çağla Tokay, Arnavut böreği, Boşnak böreği gibi ürünleri yapıp, satmaya başlamasının ardında hamileyken bu ürünlerene aşermesinin olduğunu anlattı. Tokay, "Sosyal medyada sayfa açıp ürünlerimi yayınladım. Bu tarz ürünlerin Adana'da olmamasından dolayı hızlı şekilde işimde yükseldim ve şu anda tüm Türkiye'ye ürün gönderiyorum. Börek beni hayal edemeyeceğim bir noktaya getirdi. Şu anda evden sipariş göndererek çalışıyorum. Şimdiki hayalim ve planım kendim gibi kadınlara iş istihdamı sağlayacak bir mekan kurmak" dedi.BİRÇOK ÜNLÜ İSME BÖREK GÖNDERİYOREvde hazırladığı börekleri pişirip, şoklama yöntemiyle donduran Tokay, kuru buz takviyesiyle tüm Türkiye'ye kokma ve bozulma olmadan ürünlerini gönderdiğini belirtti. Birçok ünlü ve ünlülerin ailesine börek satışı yaptığını dile getiren Tokay, "Yeliz Yeşilmen ve Çağla Şikel'in annesi sürekli müşterim. Birçok bürokrat benim ürünlerimle misafirlerini ağırlıyor. Kurban ve Ramazan bayramlarında özellikle ev baklavası siparişlerine yetişmekte zorlanıyorum. Bunun yanı sıra cenazelerde, düğünlerde, doğum günleri gibi toplu organizasyonlarda Adana'da ilk akla gelen isimlerden birisiyim" diye konuştu.Yaptığı börek çeşitliliğinin Adana'da bulunmadığını söyleyen Tokay, "Örnek vermek gerekirse küt böreği sadece İstanbul'da bulunan bir börek. İstanbul'dan Adana'ya gelin gelen bir müşterim vardı. Benim gibi hamilelik döneminde aşerip canı küt böreği istemiş ve beni bulmuş. Ben de hamile kaldıktan sonra aşerdiğim anlar aklıma geliyor ve o yüzden hamileler benim için çok özel. Hamile müşterilerim gece 3'te bile börek istese o saatte böreği hazırlıyorum. Normal zamanlarda 1 gün öncesinden sipariş alarak çalışıyorum ama hamilelere kesinlikle yok diyemiyorum" dedi.


Börek aşerdi, ünlülerin börekçisi oldu
Börek aşerdi, ünlülerin börekçisi oldu
Börek aşerdi, ünlülerin börekçisi oldu
Börek aşerdi, ünlülerin börekçisi oldu
Börek aşerdi, ünlülerin börekçisi oldu
Börek aşerdi, ünlülerin börekçisi oldu
Börek aşerdi, ünlülerin börekçisi oldu
Börek aşerdi, ünlülerin börekçisi oldu
Börek aşerdi, ünlülerin börekçisi oldu

Yeliz Yeşilmen, Çağla Şikel, Arnavut, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Börek aşerdi, ünlülerin börekçisi oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti Özel hastanelerde koronavirüs test ücreti 250 TL olacak Çocukken ırmaktan tuttuğu balıkları şimdi üreterek dünyaya pazarlıyor El frenini çekmeyi unuttuğu aracını başka bir otomobilin üzerinde buldu İzmir'deki depremde yeni binalar da yıkıldı! Vatandaşlar hesap sorulmasını istiyor Çağrı ve Sayra Alpgündüz isimli ikiz kardeşler, enkaz altından çıkarılmayı bekliyor Kabe'de panik anları! Aracıyla Mescid-i Haram'a daldı Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu
Depremin merkez üssü Seferihisar'da deniz yeniden çekildi Depremin merkez üssü Seferihisar'da deniz yeniden çekildi         
11:50
İzmir depremi yıllar öncesine götürdü! Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım İzmir depremi yıllar öncesine götürdü! Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım         
11:26
İzmir depreminde yıkılan en büyük bina olan Rıza Bey Apartmanının yıkılma anı kameralarda İzmir depreminde yıkılan en büyük bina olan Rıza Bey Apartmanının yıkılma anı kameralarda         
11:19
Aracı tekleyen sürücü, kaputu açınca 3 metrelik pitonla burun buruna geldi Aracı tekleyen sürücü, kaputu açınca 3 metrelik pitonla burun buruna geldi         
11:09
Kredi kartı kullananlar dikkat! Faiz oranları değiştirildi Kredi kartı kullananlar dikkat! Faiz oranları değiştirildi         
11:02
Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor         
10:23
Çocuklarını polise şikayet eden anne ve oğluna cehennemi yaşattılar Çocuklarını polise şikayet eden anne ve oğluna cehennemi yaşattılar         
09:51
Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi         
09:34
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu         
01:00
Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti         
00:56
İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı İzmir'deki depremde denizde meydana gelen girdap kameralara yansıdı         
22:36
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 25'e, yaralı sayısı 831'e yükseldi Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 25'e, yaralı sayısı 831'e yükseldi         
19:45
İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi İzmir'deki şiddetli depremin ardından enkaz altında kalan bir kişi, mesajla yardım istedi         
17:54
İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak İzmir'de faaliyet gösteren bir otelin işletmecisinden örnek davranış: Depremzedeleri ücretsiz ağırlayacak         
17:23
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın konserinde korona tedbirleri unutuldu Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın konserinde korona tedbirleri unutuldu         
10:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 12:15:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Börek aşerdi, ünlülerin börekçisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei