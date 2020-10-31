Börek aşerdi, ünlülerin börekçisi oldu - Son Dakika

ADANA'da, yaklaşık 3 yıl önceki hamilelik döneminde börek ve hamur işlerine aşeren Çağla Tokay, internetten bulduğu tariflerle börek yapmaya başladı. Yakınları tarafından böreklerin beğenilmesi üzerine internetten satışa başlayan Tokay, Yeliz Yeşilmen ve Çağla Şikel'in annesi Asuman Şikel gibi tanınmış kişilere hizmet veriyor.

Adana'da yaşayan Çağla Tokay, 2017 yılında hamile kaldı. Belediyedeki işinden ayrılıp evde oturan Tokay, börek ve mantıya aşerdi. İnternetten börek tarifleri araştıran Tokay, tarifleri evde uygulamaya başladı. Yaptığı böreklerin kısa sürede çevresindekiler tarafından beğenilmesi üzerine sosyal medyada börek satışı yapmayı düşündü. Evinde yaptığı birbirinden güzel Arnavut böreği, Boşnak böreği, Küt böreği, içli köfte, mantı, ev baklavası gibi ürünlerin fotoğraflarını sosyal medya hesabına yüklemeye başlayan Tokay, kısa sürede binlerce takipçiye ulaştı. Şu anda 50 çeşit ürünü bulunan Tokay'ın hedefi ise iş yeri açarak kendisi gibi kadınların istihdamını sağlamak.