Börek Yeme Kapışması - Kim Pes Edecek?
28 dakika önce
Yeni bir yemeli, pes etmeli kapışma ile beraberiz. Bu kez arkadaşlarımız börek yiyor.
Yeni bir yemeli, pes etmeli kapışma ile beraberiz. Bu kez arkadaşlarımız börek yiyor. Bu kapışmada çok yiyebilmek kadar şansının olması da gerekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:38 Kaynak: Youtube
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