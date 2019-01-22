Son Dakika Haberleri: Börek Yeme Kapışması - Kim Pes Edecek?

Börek Yeme Kapışması - Kim Pes Edecek?

28 dakika önce

Yeni bir yemeli, pes etmeli kapışma ile beraberiz. Bu kez arkadaşlarımız börek yiyor.

Yeni bir yemeli, pes etmeli kapışma ile beraberiz. Bu kez arkadaşlarımız börek yiyor. Bu kapışmada çok yiyebilmek kadar şansının olması da gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:38 Kaynak: Youtube

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