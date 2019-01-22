Börek Yeme Kapışması - Kim Pes Edecek?

Yeni bir yemeli, pes etmeli kapışma ile beraberiz. Bu kez arkadaşlarımız börek yiyor.

Yeni bir yemeli, pes etmeli kapışma ile beraberiz. Bu kez arkadaşlarımız börek yiyor. Bu kapışmada çok yiyebilmek kadar şansının olması da gerekiyor.

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