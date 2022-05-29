Börek yerken kulağı kesildi! Husumetlisini gören öfkeli şahıstan çevredekileri şoka uğratan hareket - Son Dakika
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Börek yerken kulağı kesildi! Husumetlisini gören öfkeli şahıstan çevredekileri şoka uğratan hareket

29.05.2022 15:13

Esenyurt'ta bir adam, börekçide börek yediği sırada husumetlisi tarafından saldırıya uğradı. Yaşanan olayda kulağı kesilen adamın durumunun iyi olduğu öğrenilirken olaya şahit olan esnaf konu hakkında yaptığı açıklamada "Geldi adamın kulağını kesti gitti" ifadelerini kullandı.

Turan K. isimli şahıs Esenyurt'ta bir börekçide oturduğu sırada bıçaklı saldırıya uğradı. Börek yiyen Turan K.'nın arkasından yaklaşan şüpheli, cebinden çıkardığı bıçakla Turan K.'nın kulağını kesti. Saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşırken, Turan K. büyük bir acıyla yerinden sıçradı. Olay sonrası polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Turan K. hastaneye kaldırılırken, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"GELDİ ADAMIN KULAĞINI KESTİ GİTTİ"

Olay anını anlatan esnaf Berat Yorulmaz, "Biz burada esnafız. Bir müşteri mekanın sahibiyle birlikte oturuyorlardı. Hasmıymış galiba, öyle duyduk. Geldi adamın kulağını kesti gitti" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Börek yerken kulağı kesildi! Husumetlisini gören öfkeli şahıstan çevredekileri şoka uğratan hareket - Son Dakika


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SON DAKİKA: Börek yerken kulağı kesildi! Husumetlisini gören öfkeli şahıstan çevredekileri şoka uğratan hareket - Son Dakika
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