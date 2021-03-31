Börekçide çıkan çatışmada sanıklar hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Börekçide çıkan çatışmada sanıklar hakim karşısına çıktı

31.03.2021 02:14

Börekçide çıkan çatışmada sanıklar hakim karşısına çıktı Kağıthane'de kız meselesi yüzünden börekçide çıkan silahlı çatışmanın sanıkları hakim karşısına çıktı.

Börekçide çıkan çatışmada sanıklar hakim karşısına çıktı

İSTANBUL - Kağıthane'de kız meselesi yüzünden börekçide çıkan silahlı çatışmanın sanıkları hakim karşısına çıktı.

Kağıthane'de bir börekçide çıkan silahlı çatışmaya ilişkin sanıklar Fuatcan Yıldırır, Kaan Yazıcı ve Tuncay Baysal hakim karşısına çıktı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanıklar Fuatcan Yıldırır ve Tuncay Baysal hazır bulundu. Bir diğer tutuklu sanık Kaan Yazıcı ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Savunması sorulan Fuatcan Yıldırır diğer sanık Kaan Yazıcı'nın silahını çekince kendisinin de çektiğini ancak ateş etmediğini söyleyerek "Kaan ateş etti ama ben ateş etmedim. Olayla benim hiçbir alakam yok. Kaan vurulduğu için hastaneye kaldırılınca ben de hastaneye gidip silahımı orada polislere teslim ettim" dedi.

Diğer sanık Tuncay Baysal ise sanık Kaan'ın sevgilisine 'sana aşığım', 'benim olacaksın' gibi mesajlar attığını söyleyerek "Mesajları görünce ben de kendisine, 'Neden böyle mesajlar atıyorsun. Biz evleneceğiz' dedim. Beni ofisine çağırdı. Kendisi tehlikeli bir insan olduğu için çekindim gitmek istemedim. Bana nerede olduğumu sordu. Ben de börekçide olduğumu söyleyerek oraya çağırdım. Silahı çıkarıp ateş etmeye başladı. Ben de kaçıp dükkanın içinde bir yere saklandım. Kaan ateş ederek yanıma geliyordu. Benim de silahım belimdeydi. Bana yaklaştığını görünce silahımı çektim ve ateş ettim. Omzundan yaralandı. Bu durumda asıl mağdur benim. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

Sanık Kaan Yazıcı ise Tuncay Baysal'ın kız arkadaşına mesaj atmadığını belirterek "Kız arkadaşını mahalleden tanırım. Kendisi benden babası için yardım istedi o kadar. Söylediği gibi aşk mesajları yazmadım. Yazdığımı söylediği mesajları göstersin her şeyi kabul ederim. Bizi oraya çağıran da arkamıza tetikçi yerleştirende bunlar. Ben börekçinin içine hiç girmedim. Arabadan inince arkamızdan ateş edilmeye başlandı. Ben de kendimi korumak için bir el ateş ettim. Tuncay Baysal kendini korumak için bana bir el ateş ettiyse benim sırtımdaki, kolumdaki vücudumdaki 5 kurşunu kim sıktı? Biz orada bize kurulan bir tuzağın içine düştük" ifadelerini kullandı

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Fuatcan Yıldırır hakkında 18 yıldan 36 yıla kadar, Kaan yazıcı hakkında 17 yıldan 32 yıla kadar ve Tuncay Baysal hakkında 17 yıldan 32 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Börekçide çıkan çatışmada sanıklar hakim karşısına çıktı
Börekçide çıkan çatışmada sanıklar hakim karşısına çıktı
Börekçide çıkan çatışmada sanıklar hakim karşısına çıktı
Börekçide çıkan çatışmada sanıklar hakim karşısına çıktı

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Börekçide çıkan çatışmada sanıklar hakim karşısına çıktı - Son Dakika


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