Börekçide silahlı çatışma davasında tanık dinlendi - Son Dakika

Kağıthane'de bir börekçide çıkan silahlı çatışmaya ilişkin 3 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada olay gününe ilişkin tanık dinlendi.

Kağıthane'de bir börekçide çıkan silahlı çalışmaya ilişkin 3 tutuklu sanığın 17 yıldan 36 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Fuatcan Yıldırır, Kaan Yazıcı ve tarafların avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Kaan Yazıcı ise tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya SEGBİS ile bağlandı.

"İKİ KİŞİDE SİLAH OLDUĞUNU KESİN BİLİYORUM, ÇÜNKÜ ARALARINDA KALMIŞTIM"

Silahlı çatışmada yaralanan 17 yaşındaki mağdur H.M.Y., başka bir odada, psikolog gözetiminde SEGBİS aracılığı ile dinlendi. Sanıklardan şikayetçi olduğunu ancak davaya katılmak istemediğini söyleyen mağdur H.M.Y., "Sanıkları tanımıyorum. Kafede oturduğum sırada beyaz BMW bir araba geldi. İki grup arasında münakaşa oldu. Tartışma yaşanan yere bakmamaya çalışıyordum, olay bana sıçramasın diye. Zaten vurulduğumu başta anlamamıştım. Beni kimin vurduğunu da bilmiyorum. Kaan Yazıcı, çatışma içindeydi. Kafenin içindeki kişiyle çatışıyordu, ben de ortalarındaydım. Kurşunun kimden geldiğini hakkında bir fikrim yok. Kapının önünden ateş eden kişiyi dışarıda tartışanlar arasında görmedim. O başka bir kişiyle tartışıyordu. Tartıştığı kişi kaçtı. Kaan ise dışarıda başkasıyla tartışıyordu. Sesler yükseldi, birden herkes kaçmaya başladı. Ateş sesi duydum. İçeriden ateş eden kişiyi dışarıda görmedim. Kaç kişide silah olduğunu bilmiyorum ama iki kişide silah olduğunu kesin biliyorum çünkü aralarında kalmıştım" dedi.

"KAAN BENİ RAHATSIZ EDİYORDU"

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık T.B.nin 6 yıllık kız arkadaşı B.B., "Sanık Fuatcan Yıldırır'ı tanımıyorum. Sanık Kaan Yazıcı'yı ise mahalleden tanıyorum. Bizi tehdit eden Kaan, ofisine çağırdı. Biz de gitmek istemedik, onda emanet olduğunu biliyorduk. Kaan olay öncesinde 10 gündür mesaj atarak beni rahatsız ediyordu. T.B'ye söylemedim bunu. Kaan daha önce bizim evimizin önüne geldi Tuncay'ı vurmak için. Bunu polise bildirmedik. Hala tehdit alıyoruz" diye belirtti.

Sanıkların tutukluluk halinin devamını talep eden duruşma savcısı, eksikliklerin giderilmesini istedi

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Tuncay Baysal, "Kimseye arkadan ateş etmedim. Kendimi korumak için, can havliyle silahımı çıkarıp ateş ettim. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tanıkların kendisinin ateş etmediğini söylediğini belirten tutuklu sanık Fuatcan Yıldırır ise savunmasında, "Tanık Berfin de beni tanımadığını söylemiştir. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Duruşmaya gelmeyen iki tanık hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kaan Yazıcı'nın Tuncay Baysal'ın kız arkadaşını rahatsız ettiği iddiasıyla aralarında anlaşmazlık bulunduğu, 22 Eylül 2020 tarihinde bu meseleyi konuşmak üzere börekçide buluşmayı kararlaştırdıkları, şüpheli Tuncay ve arkadaşı Sezer'in börekçi önünde bekledikleri sırada şüpheliler Fuatcan ve Kaan'ın geldiği, Kaan'ın Sezer'i sokak arasına konuşmaya davet ettiği, Sezer'in bunu kabul etmemesi üzerine aralarında tartışma çıktığı, tartışma üzerine Kaan'ın kemer bölgesinden silah çıkararak Tuncay'a doğru ateş ettiği kaydedildi. İddianamede, şüpheli Tuncay'ın bunun üzerine börek salonunun içine kaçtığı, Tuncay'ın börek salonuna geçmesiyle Kaan ve Fuatcan'ın da arkasından geldikleri, bu esnada Tuncay'ın da silahını çıkardığı ve börek salonu içerisinde Kaan ve Tuncay'ın yaklaşık 2-3 metrelik mesafeden birbirlerinin kafa bölgesini hedef alacak şekilde birbirlerine ateş ettikleri, bu sırada kapı girişinde bulunan Fuatcan'ın da Tuncay'a doğru silahıyla ateş etiği, çatışma devam ederken Kaan'ın kol ve karnından Tuncay tarafından vurulduğu, bunun üzerine Kaan'ın dışarı doğru kaçmaya başladığı ve Fuatcan'ın ise ateş etmeye devam ederken Tuncay'ın fırsatını bularak kafenin üst katına kaçtığı belirtildi.

Çatışma sonucu olaylarla ilgisi bulunmayan müştekiler Erkan Çakmak ve 18 yaşından küçük H.M.Y.'nın da hangisinden geldiği beli olmayan kurşunla vurularak yaralandıklarının anlatıldığı iddianamede, kolluk ekiplerince işlem yapılmak istendiğinde Fuatcan Yıldırır'ın, hakkında soruşturma yapılmasını engellemek için kendi kimliği yerine öz kardeşi Ferhat Yıldırır'a ait kimliği ibraz etmesi sebebiyle iftira suçunu işlediği de kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Fuatcan Yıldırır hakkında 'iftira', 'olası kasıtla iki kişiye karşı silahla yaralama' ve 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlarından 18 yıldan 36 yıla kadar, şüpheliler Kaan Yazıcı ve Tuncay Baysal hakkında ise 'olası kasıtla iki kişiye karşı silahla yaralama' ve 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçlarından 17 yıldan 32 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

(İrem Demir/İHA)