Börekçiden televizyon çalan hırsız kameralara yakalandı - Son Dakika

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Börekçiden televizyon çalan hırsız kameralara yakalandı
22 dakika önce
İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir börekçiye giren hırsız, duvara sabitlenmiş plazma televizyonu alarak kayıplara karıştı.
İZMİR'in Bornova ilçesindeki bir börekçiye giren hırsız, duvara sabitlenmiş plazma televizyonu alarak kayıplara karıştı. O anlar, dükkanda bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Olay, geçen perşembe günü saat 03.00 sıralarında Altındağ semtinde bulunan bir börekçi dükkanında meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu bir kişi, hırsızlık yapmak için börekçi dükkanına girdi ve duvarda sabit durumdaki televizyonu alarak kayıplara karıştı. Sabah geldiğinde televizyonu göremeyen işletme sahibi, durumu polise bildirirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hırsızlık anını dükkanın kameraları an be an kaydetti. Görüntülerde yüzü kapalı bir şekilde dükkanın kapısını zorlayıp içeri giren şüphelinin, biraz bakındıktan sonra duvardaki televizyonu fark ettiği ve yerinden söktükten sonra koşarak dükkandan uzaklaştığı görülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 09:35 Kaynak: DHA
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