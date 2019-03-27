Son Dakika Haberleri: Boren Başkanı Doç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu, Rektör Karakayayı Ziyaret Etti

Boren Başkanı Doç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu, Rektör Karakayayı Ziyaret Etti

1 saat önce

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) Başkanı Doç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret ederek istişarede bulundu.

Boren Başkanı Doç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu, Rektör Karakayayı Ziyaret Etti, System.String[]
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) Başkanı Doç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret ederek istişarede bulundu.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin projelerini yakından takip ettiğini ve bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmaların bölgenin ihtiyacına göre değerlendirilmesinin önemli olduğunu belirten BOREN Başkanı Doç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu, Pilot Üniversite çalışmalarında başarı dileklerinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Karakaya ise bir süre Doç. Dr. Abdülkerim Yörükoğlu ile sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgiler verdi. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:41 Kaynak: İHA

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