Son Dakika Haberleri: Börezli ovasındaki ot yangını korkuttu
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Börezli ovasındaki ot yangını korkuttu

2 saat önce

Burhaniye ilçesinde Börezli ovasında meydana gelen ot yangını heyecana sebep oldu.

Börezli ovasındaki ot yangını korkuttu, System.String[]

Burhaniye ilçesinde Börezli ovasında meydana gelen ot yangını heyecana sebep oldu.


Börezli ovasında Baçem karşısındaki otluk alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede Üyücek deresi kenarındaki otluk alana yayılan yangın, Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü. Yangının çevredeki ekili alanlara zarar vermeden söndürülmesi çiftçilere rahat bir nefes aldırırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BALIKESİR

Burhaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:05 Kaynak: İHA
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