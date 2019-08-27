Börezli ovasındaki ot yangını korkuttu
2 saat önce
Burhaniye ilçesinde Börezli ovasında meydana gelen ot yangını heyecana sebep oldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:05 Kaynak: İHA
Burhaniye ilçesinde Börezli ovasında meydana gelen ot yangını heyecana sebep oldu.
Börezli ovasında Baçem karşısındaki otluk alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Kısa sürede Üyücek deresi kenarındaki otluk alana yayılan yangın, Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü. Yangının çevredeki ekili alanlara zarar vermeden söndürülmesi çiftçilere rahat bir nefes aldırırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BALIKESİR
Kadıköy'ü tırtıllar bastı! Vatandaş önlem alınmasını istedi Eski hükümlü, sokak ortasında akrabasını orakla öldürdü Kaşıntı ve ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın kulağından sinek larvaları çıktı Suudi Araplar, Türkiye'den 17 yılda 2 milyon 553 bin metrekare toprak satın aldı!