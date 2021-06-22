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Borik asit değil kum ve çakıl çıktı - Son Dakika

Borik asit değil kum ve çakıl çıktı

22.06.2021 18:51

Borik asit değil kum ve çakıl çıktı Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak mahallesinde bir otelin plajına dökülen kumların ve çakılın borik asit olmadığı ortaya çıktı.

Borik asit değil kum ve çakıl çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak mahallesinde bir otelin plajına dökülen kumların ve çakılın borik asit olmadığı ortaya çıktı. Muğla Çevre İl Müdürlüğü yaptığı analiz sonucu borik aside rastlanmadığı öğrenildi.

Geçtiğimiz aylarda Yalıkavak Mahallesine açılacak lüks bir otelin sahiline borik asit döküldüğü iddia edilmişti. Sahilde düzenleme yapan otel yetkililerinin sahile borik asit döktüğü ihbarına alan Bodrum Belediyesi ve Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti. Kumdan numune alan yetkililer kum örneklerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne gönderdi. Kumun ve çakılın içerisindeki tüm etkenler teker teker incelemeye alındı. İncelemelerin ardından kumun ve çakılın içerisinde borik asit çıkmadı. Çakılların denizçakılı kumun ise doğaya uygun gerçek deniz kumu olduğu hazırlanan raporla ortaya çıktı.

Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan otel yetkilileri çevreye duyarlı doğayı koruduklarını belirterek "Uzun yıllardır turizm sektöründeyiz. Turizmin birinci kuralının doğayı korumak, çevreye duyarlı olmaktır. Biz uzun yıllardır Bodrum'dayız. Bodrum'da turizm ile ilgileniyorsanız sahilinizi, doğanızı korumak zorundayız. Çünkü buraya gelen yerli ve yabancı turistler Bodrum'un mavi sularına, doğasına geliyor. Bunu yok ederseniz kısa sürede kazandırır ama uzun vadede kaybettirir. Borik asit kullanım amacı bellidir. Biz otelimizin sahiline Borik asit dökmedik. Bu durum karşısında Firmamızın ticari itibarı zedelenmeye çalışılmıştır. Araştırma yapılmadan sadece duyum üzerine haber yapılmıştır. Biz bu durumu yargıya taşıdık. Bazı haberlerde otelimize atfen "Delta otel" yazılmış konunun uzaktan yakından Delta otel ile alakası yoktur" ifadelerini kullandı.

Borik asit değil kum ve çakıl çıktı
Borik asit değil kum ve çakıl çıktı
Borik asit değil kum ve çakıl çıktı
Borik asit değil kum ve çakıl çıktı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Bodrum, Muğla, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Borik asit değil kum ve çakıl çıktı - Son Dakika


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