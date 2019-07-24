Boris Johnson "10 Numara" da
58 dakika önce
İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson ülkenin yeni başbakanı oldu.
İngiltere Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:12 Kaynak: AA
'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson
ülkenin yeni başbakanı oldu. Boris Johnson, görevi üstlenmesinin ardından Downing Street'teki başbakanlık resmi konutu ve çalışma ofisi "10 Numara"ya geldi.
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