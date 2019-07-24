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Boris Johnson "10 Numara" da

58 dakika önce

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson ülkenin yeni başbakanı oldu.

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson ülkenin yeni başbakanı oldu. Boris Johnson, görevi üstlenmesinin ardından Downing Street'teki başbakanlık resmi konutu ve çalışma ofisi "10 Numara"ya geldi.
Boris Johnson 10 Numara da
Boris Johnson, İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:12 Kaynak: AA
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