Boris Johnson'a bir İngiliz'in 'Lütfen kasabamdan ayrıl' çıkışı viral oldu
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Brexit politikasına karşı sesler yükselmeye başladı. Johnson'ın Morley kasabasında halkla tanışıp selamlaşmaya gittiği sırada vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Bir kişi Johnson ile tokalaştı ve "Lütfen kasabamdan ayrıl" dedi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Brexit politikasına karşı sesler yükselmeye başladı.
İngiliz parlamentosunda "Brexit oylamasını" kaybeden Johnson'ın Wakefield şehrinde polis akademisini ziyareti sırasındaki açıklamaları da eleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:45
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