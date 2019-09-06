Son Dakika Haberleri: Boris Johnson'a bir İngiliz'in 'Lütfen kasabamdan ayrıl' çıkışı viral oldu
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Boris Johnson'a bir İngiliz'in 'Lütfen kasabamdan ayrıl' çıkışı viral oldu

14 dakika önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Brexit politikasına karşı sesler yükselmeye başladı. Johnson'ın Morley kasabasında halkla tanışıp selamlaşmaya gittiği sırada vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Bir kişi Johnson ile tokalaştı ve "Lütfen kasabamdan ayrıl" dedi

Boris Johnson'a bir İngiliz'in 'Lütfen kasabamdan ayrıl' çıkışı viral oldu, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Brexit politikasına karşı sesler yükselmeye başladı.


İngiliz parlamentosunda "Brexit oylamasını" kaybeden Johnson'ın Wakefield şehrinde polis akademisini ziyareti sırasındaki açıklamaları da eleştirildi.

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Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:45 
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Boris Johnson'a bir İngiliz'in 'Lütfen kasabamdan ayrıl' çıkışı viral oldu
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