Boris Johnson'a bir İngiliz'in 'Lütfen kasabamdan ayrıl' çıkışı viral oldu
10 dakika önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Brexit politikasına karşı sesler yükselmeye başladı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Brexit politikasına karşı sesler yükselmeye başladı. Johnson'ın Morley kasabasında halkla tanışıp selamlaşmaya gittiği sırada vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Bir kişi Johnson ile tokalaştı ve "Lütfen kasabamdan ayrıl" dedi
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:48
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