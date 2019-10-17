Son Dakika Haberleri: Boris Johnson: AB ile Brexit anlaşması üzerinde uzlaştık
Son Dakika Ekonomi Boris Johnson: AB ile Brexit anlaşması üzerinde uzlaştık

Boris Johnson: AB ile Brexit anlaşması üzerinde uzlaştık

1 saat önce

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasının (Brexit) çerçevesini düzenleyecek "harika bir anlaşma" üzerinde uzlaştığını söyledi.

Boris Johnson: AB ile Brexit anlaşması üzerinde uzlaştık, System.String[]

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasının (Brexit) çerçevesini düzenleyecek "harika bir anlaşma" üzerinde uzlaştığını söyledi.

Parlamentodan hafta sonunda anlaşmayı onaylamasını isteyen Johnson, Twitter'dan şu açıklamayı yaptı: "Elimizde kontrolü tekrar geri aldığımız harika bir anlaşmaya var... Artık parlamento Brexit'i Cumartesi günü karara bağlamalı, böylece hayat pahalılığı, ulusal sağlık sistemi, suç, şiddet ve çevre gibi öncelikleri ele almaya başlayabiliriz."


Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Boris Johnson, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:33 Kaynak: DHA
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