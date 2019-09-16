Boris johnson, ab komisyonu başkanı juncker ile görüştü
43 dakika önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Lüksemburg'da görüştü.
İngiltere Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:00 Kaynak: DHA
Başbakanı Boris Johnson
, Avrupa Birliği
Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker
ile Lüksemburg
'da görüştü.
Johnson ve Juncker'in bir yemekte yaptıkları görüşmenin içeriğine dair detaylar paylaşılmadı.
Görüntü Dökümü
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-Juncker ve Johnson'ın tokalaşması
-Juncker ve Johnson görüşmesinden görüntü
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