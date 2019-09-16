Son Dakika Haberleri: Boris johnson, ab komisyonu başkanı juncker ile görüştü
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Boris johnson, ab komisyonu başkanı juncker ile görüştü

43 dakika önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Lüksemburg'da görüştü.

Boris johnson, ab komisyonu başkanı juncker ile görüştü, System.String[]
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker ile Lüksemburg'da görüştü.
Johnson ve Juncker'in bir yemekte yaptıkları görüşmenin içeriğine dair detaylar paylaşılmadı.

Görüntü Dökümü
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-Juncker ve Johnson'ın tokalaşması
-Juncker ve Johnson görüşmesinden görüntü


Jean Claude Juncker, Avrupa Birliği, Boris Johnson, Lüksemburg, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:00 Kaynak: DHA
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