Boris johnson, ab komisyonu başkanı juncker ile görüştü
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Boris Johnson, AB Komisyonu Başkanı Juncker ile görüştüLüksemburg, (DHA)- İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Lüksemburg'da görüştü. Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:07 Kaynak: DHA
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