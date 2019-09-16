Boris Johnson, AB Komisyonu Başkanı Juncker ile görüştü

Lüksemburg, (DHA)- İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker ile Lüksemburg'da görüştü.

Johnson ve Juncker'in bir yemekte yaptıkları görüşmenin içeriğine dair detaylar paylaşılmadı.