Boris Johnson: Brexit anlaşması tamam

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Brexit sonrası dönem için ticaret anlaşması üzerinde anlaşmanın sağlandığı yolundaki haberleri doğruladı.

Resmi Twitter hesabından ir açıklama yapan Johnson, "Anlaşma tamam" dedi ve "Kanada-tarzı" diye nitelendirdiği ticaret anlaşmasının yıllık 660 milyar dolar büyüklüğünde olduğunun altını çizdi. AB ve Kanada arasında serbest ticareti düzenleyen Kapsamlı Ekonomik ve Ticaret Anlaşması (CETA) üçüncü ülkelere yönelik ihracatta iki tarafa avantajlar sağlıyor.

Johnson Twitter mesajında, "1973 yılından bu yana ilk kez Birleşik Krallık kendi karasularını kontrol amtına almış olacak" dedi ve anlaşmanın iki taraf için "iyi" olduğunu vurguladı.Johnson açıklamasında ayrıca, anlaşmanın Parlamento 'da 30 Aralık 'ta onaylanmasını umduğunu da vurguladı.Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yaptığı açıklamada, "Uzun bir yolculuğun ardından, normal olarak mutluluk duyuyorum. Doğrusu, hoşnutluk ve rahatlama hissediyorum. Biliyorum bu zor ama, artık Brixit'i geride bırakma zamanı" dedi.

Von der Leyen, iki tarafın balıkçılık yapılan karasularına ilişkin geçiş sürecinin de ek 5.5 yıllık bir süre için uzatıldığını ekledi.