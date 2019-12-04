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Boris Johnson'dan dörtlü zirve değerlendirmesi

6 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Türkiye'nin de katılımıyla gerçekleştirilen dörtlü zirvenin iyi geçtiğini, bu görüşmelerin süreceğini söyledi.

Boris Johnson'dan dörtlü zirve değerlendirmesi, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Türkiye'nin de katılımıyla gerçekleştirilen dörtlü zirvenin iyi geçtiğini, bu görüşmelerin süreceğini söyledi.

Johnson, Londra'daki NATO Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği dörtlü zirveyle ilgili değerlendirmede bulundu.

" Suriye'nin kuzeyindeki durumun karmaşıklığını görüştük." ifadesini kullanan Johnson, "Türkiye'nin 4 milyon sığınmacıya yaptığı ev sahipliği nedeniyle yüz yüze olduğu devasa baskıları, PKK'dan gelen terör tehdidini ki bu Türkiye'nin yüz yüze olduğu gerçek bir tehdittir, kabul ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyiyle ilgili planlarını, ne yapmak istediğini ve geleceği nasıl gördüğünü anlamaya çalıştıklarını belirten Johnson, "Hepimiz NATO müttefikleri arasında yanlış anlamalardan kaçınmak istiyoruz. Bu görüşmeleri sürdürmeye karar verdik." dedi.

DEAŞ'a katılan İngilizler

Terör örgütü DEAŞ'a katılan İngiltere vatandaşlarını kabul edip etmeyecekleriyle ilgili bir soru üzerine de Johnson, "İngiliz yasalarını çiğneyerek bu ülkenin vatandaşı olma haklarını kaybettiler." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yabancı savaşçıları ülkelerine göndermeyi istediği hatırlatılan Johnson, İngiltere'nin bunları kabul etmeme gerekçesi olarak da "Hukuk sistemimiz bunları mahkum etmeyi çok güçleştiriyor." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:56 Kaynak: AA
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