Boris Johnson'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüs salgınıyla mücadelede en önde olan sağlık çalışanlarına alkışlayarak destek verdi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 230 binden fazla kişinin de ölümüne neden olan korona virüs salgını Avrupa'da bilançoyu arttırıyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün Downing Street'te bulunan başbakanlık konutunda düzenlediği basın toplantısının ardından konuttan çıkarak korona virüs ile mücadele eden Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarını alkışlayarak destek oldu. İngiltere'de 6 haftadır devam eden alkışlı destek yerel saatle 20.00'de yapılırken, her gün milyonlarca kişi evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkarak, İngiltere'deki sağlık çalışanlarına destek oluyor.

İngiltere'de toplam korona virüs vaka sayısı 171 bin 253'e, hayatını kaybedenler ise 26 bin 771'e yükseldi.

(İHA)