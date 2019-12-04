Son Dakika Haberleri: Boris Johnson: Dörtlü zirvede çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
Son Dakika Dünya Boris Johnson: Dörtlü zirvede çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik - Son Dakika Dünya

Boris Johnson: Dörtlü zirvede çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

6 saat önce

NATO Liderler Toplantısı ana oturumunun düzenleneceği binaya girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Dörtlü zirvede Suriye'nin neler olduğuna ilişkin çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Boris Johnson: Dörtlü zirvede çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik, System.String[]

NATO Liderler Toplantısı ana oturumunun düzenleneceği binaya girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Dörtlü zirvede Suriye'nin neler olduğuna ilişkin çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Boris Johnson, NATO'nun 29 ülke ve milyarlarca insan için barış ve güvenliği sağladığını belirterek, dün gerçekleşen dörtlü zirveye ilişkin, "Çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Tahmin ettiğiniz üzere, NATO'nun geleceğini, Suriye'de neler olduğunu ve diğer güvenlik meselelerini görüştük" ifadelerini kullandı.


Boris Johnson, İngiltere, Suriye, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:00 Kaynak: DHA
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