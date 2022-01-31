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Boris Johnson'ı "yalancılık ve meclisi kandırmakla" suçlayan İskoç Ulusal Partisi lideri Blackford parlamentodan kovuldu - Son Dakika

Boris Johnson'ı "yalancılık ve meclisi kandırmakla" suçlayan İskoç Ulusal Partisi lideri Blackford parlamentodan kovuldu

31.01.2022 22:53

İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamalarının devam ettiği dönemde Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlenen "partilere" ilişkin yayımlanan raporun ardından İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda konuşan Başbakan Boris Johnson'ı "yalancılık ve meclisi kandırmakla" suçlayan İskoç...

İngiltere'de Kovid-19 kısıtlamalarının devam ettiği dönemde Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlenen "partilere" ilişkin yayımlanan raporun ardından İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda konuşan Başbakan Boris Johnson'ı "yalancılık ve meclisi kandırmakla" suçlayan İskoç Ulusal Partisi lideri Ian Blackford parlamentodan kovuldu.

Boris Johnson'ı yalancılık ve meclisi kandırmakla suçlayan İskoç Ulusal Partisi lideri Blackford parlamentodan kovuldu
Boris Johnson'ı yalancılık ve meclisi kandırmakla suçlayan İskoç Ulusal Partisi lideri Blackford parlamentodan kovuldu
Boris Johnson'ı yalancılık ve meclisi kandırmakla suçlayan İskoç Ulusal Partisi lideri Blackford parlamentodan kovuldu

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Avam Kamarası, Boris Johnson, Başbakanlık, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Boris Johnson'ı 'yalancılık ve meclisi kandırmakla' suçlayan İskoç Ulusal Partisi lideri Blackford parlamentodan kovuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Boris Johnson'ı "yalancılık ve meclisi kandırmakla" suçlayan İskoç Ulusal Partisi lideri Blackford parlamentodan kovuldu - Son Dakika
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