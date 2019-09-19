Boris Johnson ile bir hasta yakını arasındaki ilginç diyalog: Şov için buraya basınla geliyorsunuz
1 saat önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra'da bir hastaneyi ziyaret ederken çocuğu tedavi gören bir babanın sert tepkisiyle karşılaştı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra'da bir hastaneyi ziyaret ederken çocuğu tedavi gören bir babanın sert tepkisiyle karşılaştı. Hastanelerin durumundan şikayetci olan baba, Johnsun'un şov yapmak için geldiğini iddia etti
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:48
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