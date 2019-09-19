Son Dakika Haberleri: Boris Johnson ile bir hasta yakını arasındaki ilginç diyalog: Şov için buraya basınla geliyorsunuz
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Boris Johnson ile bir hasta yakını arasındaki ilginç diyalog: Şov için buraya basınla geliyorsunuz

1 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra'da bir hastaneyi ziyaret ederken çocuğu tedavi gören bir babanın sert tepkisiyle karşılaştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra'da bir hastaneyi ziyaret ederken çocuğu tedavi gören bir babanın sert tepkisiyle karşılaştı. Hastanelerin durumundan şikayetci olan baba, Johnsun'un şov yapmak için geldiğini iddia etti

Boris Johnson ile bir hasta yakını arasındaki ilginç diyalog: Şov için buraya basınla geliyorsunuz

Boris Johnson, İngiltere, Londra, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:48 
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