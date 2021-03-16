Boris Johnson'ın 3,6 milyon dolarlık basın salonu neden eleştiriliyor?

İngiltere'de Başbakanlık ofisinin Beyaz Saray tarzı basın açıklamaları yapılacağı, yeni salonu ilk kez görüntülendi. 2,6 milyon sterlin (yaklaşık 3,6 milyon dolar) harcanarak inşa edilen salon, sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Sosyal medyadaki bazı yorumlarda koronavirüs salgınında hemşirelere yüzde 1 zammın önerildiği bir dönemde salon için bu kadar para harcanması 'israf' diye nitelendi.

Diğer bir eleştiri noktası ise salonda iktidardaki Muhafazakar Parti'nin rengi olan mavinin tercih edilmesi.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Başbakan Boris Johnson'ın basın danışmanı Allegra Stratton'ın basın brifingleri düzenleyeceği salonu "siyasi parti yayın odası" diye niteledi.

'Diktatör kürsüsü'

Twitter'da bir kullanıcı "Diktatör kürsüsü. Salonun rengi neden mavi?" derken başka bir kullanıcı "Mavi rahatsız edici. Bilinç altından iktidar eşittir Muhafazakar Parti mesajı veriliyor" diye yazdı.

Salonun maliyeti Bilgi Edinme Yasası kapsamında yapılan bir başvuruyla açıklandı.

Hükümet bu başvuruya verdiği yanıtta Başbakanlık konutu yanındaki Downing Street 9 numarada yer alan ve KDV hariç 2.607.767 sterline mal olan salon için yapılan harcamanın kamu çıkarına olduğunu, şeffaflık ve hesap verilebilirliği artıracağını belirtti.

Başbakan Boris Johnson'ın medya stratejisinde radikal bir değişiklik olarak kabul edilen yeni salonda başbakan ve hükümet adına soruları yanıtlayacak olan eski BBC ve Guardian muhabiri Allegra Stratton'ın siyasi atamayla bu göreve gelmesi de eleştiri konusu.

Halihazırda siyaset muhabirleri için Başbakanlık sözcüsü ya da yardımcısı günlük bilgilendirme toplantıları düzenliyor. Sözcü de yardımcısı da memur.

Bir Rus şirketine yaptırıldığı belirtilen salonun ne zaman kullanılmaya başlanacağı açıklanmadı.