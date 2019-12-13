Boris Johnson'ın ata memleketi Kalfat'ta sevinç - Son Dakika
Son Dakika Politika Boris Johnson'ın ata memleketi Kalfat'ta sevinç - Son Dakika

Boris Johnson'ın ata memleketi Kalfat'ta sevinç

6 saat önce

İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson'ın Muhafazakar Partisi'nin, erken genel seçimlerde sandıktan tek başına iktidar çıkması, kökeninin dayandığı Çankırı'nın Orta ilçesi Kalfat köyünde sevinçle karşılandı.

Boris Johnson'ın ata memleketi Kalfat'ta sevinç, System.String[]
İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson'ın Muhafazakar Partisi'nin, erken genel seçimlerde sandıktan tek başına iktidar çıkması, kökeninin dayandığı Çankırı'nın Orta ilçesi Kalfat köyünde sevinçle karşılandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kökeni, Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı 150 haneli Kalfat köyüne uzanıyor. Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif ve Dahiliye nazırlığı yapan Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813 yılında Kalfat köyünde dünyaya geldi. Hacı Ahmet Rıza Efendi'nin oğlu Ali Kemal'in torununun torunu olan Johnson'ın liderliğindeki Muhafazakar Parti, ergen genel seçimde sandıktan tek başına iktidar olarak çıktı.

HEYECANLA SEÇİMİ TAKİP ETTİLER

Boris Johnson'ın ata memleketi Kalfat köyü sakinleri, seçim sürecini köyde heyecanla takip etti. Köylülerin büyük bölümü, seçim sonuçlarını köy kahvehanesinde izleyip, değerlendirdi. Johnson'un seçimi kazanması, köyde sevinçle karşılandı. Kalfat Muhtarı Bayram Tavukçu, Boris Johson'ın seçimden zaferle çıkmasıyla gururlandıklarını söyleyerek, "Çok mutlu olduk. Köyümüzden İngiltere Başbakanı çıkmasına gerçekten çok sevindik. Kendisini Türkiye'ye gelirse Kalfat'a da bekliyoruz" dedi.

Köy sakinlerinden Satılmış Karatekin, Boris Johnson'ın dedesiyle babaannesinin amca çocukları olduğunu söyleyerek, "Babası gelmişti 2008 yılında. Babasıyla telefonda görüştü ve babasına geleceğini söylemişti. Dışişleri Bakanıyla gelmişti. Gazetecilerin nereli olduğunu sorması üzerine 'Kalfat, Kalfat, Kalfat' dedi. Koskoca İngiltere gibi bir yere başbakan olması büyük bir şekilde gurur vesilesi" diye konuştu.

Selvinaz Demirtaş da Boris Johnson ile akrabalık ilişkilerinin bulunduğunu belirterek, "Onların kızı bizim amcamızın gelini. Köyümüze gelmesini isteriz. Dedesi gelmişti zamanında. Kendisinden haberimiz pek olmuyor; ama seçildiğini duyunca çok sevindik. Gelsin köyünü memleketini görsün, sılayı ziyaret etsin, misafirimiz olsun ağırlayalım isteriz" ifadelerini kullandı.


- Çankırı
Boris Johnson, İngiltere, Çankırı, Kalfat, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne Wolverhampton yenilgisiyle veda etti
İngiltere'de ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn, seçim hezimetinin ardından istifa kararı aldı İngiltere'de seçimi kazanan Johnson: 31 Ocak'ta AB'den ayrılıyoruz İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "Otur işine bak" sözlerine yanıt: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti

Son Dakika Haberleri
22:27 KKTC Bakanlar Kurulu'ndan kritik İHA ve SİHA kararı (2) - Son Dakika Haber
22:22 İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın "Otur işine bak" sözlerine yanıt: O devir bitti, oturup işine bakanlar gitti - Son Dakika Haber
22:10 İngiltere seçimleri: BBC'nin seçim haberlerini bilgisayarlar nasıl yazdı? - Son Dakika Haber
22:10 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "2019'un 10 ayında 101 milyar liralık sabit yatırım için... - Son Dakika Haber
22:10 Denizde erkek cesedi bulundu - Son Dakika Haber
21:39 Davutoğlu'nun ardından Ali Babacan da harekete geçiyor: Yeni parti Ocak 2020'de kamuoyuna tanıtılacak - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 22:42:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Boris Johnson'ın ata memleketi Kalfat'ta sevinç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]