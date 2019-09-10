Boris Johnson'ın başdanışmanı "İngiltere'yi yöneten" Dominic Cummings kim?
15 dakika önce
Dominic Cummings, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başdanışmanı olarak atandığı temmuz ayı itibariyle ülke siyasetinde varlığını hissettirdi.
Dominic Cummings, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başdanışmanı olarak atandığı temmuz ayı itibariyle ülke siyasetinde varlığını hissettirdi.
İngiltere'de siyasetçilerin "ülkeyi asıl yöneten adam" dediği Cummings, Boris Johnson ile birlikte eleştirilerin odak noktasına yerleşti.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:15
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