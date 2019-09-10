Son Dakika Haberleri: Boris Johnson'ın başdanışmanı "İngiltere'yi yöneten" Dominic Cummings kim?
Son Dakika Dünya Haber

Boris Johnson'ın başdanışmanı "İngiltere'yi yöneten" Dominic Cummings kim?

15 dakika önce

Dominic Cummings, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başdanışmanı olarak atandığı temmuz ayı itibariyle ülke siyasetinde varlığını hissettirdi.

Boris Johnson'ın başdanışmanı

Dominic Cummings, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başdanışmanı olarak atandığı temmuz ayı itibariyle ülke siyasetinde varlığını hissettirdi.


İngiltere'de siyasetçilerin "ülkeyi asıl yöneten adam" dediği Cummings, Boris Johnson ile birlikte eleştirilerin odak noktasına yerleşti.

Euronews.com'da Görüntüle

Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar yeni güne yükselişle başladı! İşte son durum
Bankalardaki altın hesapları rekor seviyeye ulaştı 710 liralık trafik cezasını ödememek için 210 bin lira harcadı İş seyahatinde cinsel ilişki sırasında kalp krizi geçiren çalışanın ailesine tazminat ödenecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 17:30:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boris Johnson'ın başdanışmanı "İngiltere'yi yöneten" Dominic Cummings kim?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]