Son Dakika Haberleri: Boris Johnson'ın Brüksel muhabirliği yıllarını eski meslektaşları anlattı: Manipülasyona eğilimli
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Boris Johnson'ın Brüksel muhabirliği yıllarını eski meslektaşları anlattı: Manipülasyona eğilimli

1 saat önce

Söylemleriyle, görünümüyle, davranışlarıyla dikkat çeken; hakkında ‘yaramaz çocuk’ tanımlaması yapılan Boris Johnson'ı Brüksel’de gazetecilik yaptığı yıllardan tanıyan isimler anlattı.

Boris Johnson'ın Brüksel muhabirliği yıllarını eski meslektaşları anlattı: Manipülasyona eğilimli, System.String[]
İngiltere'de başbakanlık görevini devralır almaz ülkesini ne olursa olsun Avrupa Birliği'nden 31 Ekim'de ayıracağını vaat eden Boris Johnson, Brüksel'de eskiden bu yana oldukça tanınan bir isim.

Söylemleriyle, görünümüyle, davranışlarıyla dikkat çeken; hakkında 'yaramaz çocuk' tanımlaması yapılan Boris Johnson'ı Brüksel'de gazetecilik yaptığı yıllardan tanıyan isimler anlattı.
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Boris Johnson, İngiltere, Brüksel, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:12 
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