Boris Johnson'ın kardeşi bakanlıktan istifa etti
18 dakika önce
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson bakanlık görevinden ve Muhafazakar Parti milletvekilliğinden istifa etti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson bakanlık görevinden ve Muhafazakar Parti milletvekilliğinden istifa etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:14
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