Son Dakika Haberleri: Boris Johnson'ın kardeşi bakanlıktan istifa etti
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Boris Johnson'ın kardeşi bakanlıktan istifa etti

18 dakika önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson bakanlık görevinden ve Muhafazakar Parti milletvekilliğinden istifa etti.

Boris Johnson'ın kardeşi bakanlıktan istifa etti, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson bakanlık görevinden ve Muhafazakar Parti milletvekilliğinden istifa etti.

Boris Johnson, İngiltere, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:14 
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Son dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kardeşi Jo Johnson devlet bakanlığı görevinden istifa etti
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