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Boris Johnson'ın 'Siyahilerin IQ'su beyazlardan düşük' diyen danışmanı İngiltere'de tartışma yarattı
6 saat önce
İngiltere’de Başbakan Boris Johnson’ın “Siyahilerin IQ’su beyazlardan düşük” diyen danışmanı Andrew Sabisky ülkede tartışma yarattı.
İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın 'Siyahilerin IQ'su beyazlardan düşük' diyen danışmanı Andrew Sabisky ülkede tartışma yarattı. Başbakanlık ofisi bu yorumların Johnson'ın fikrini yansıtıp yansıtmadığı konusunda yorum yapmaktan kaçındı. Muhalefet ise bu sözleri kınamayan Başbakan Johnson'a tepki gösterdi.
27 yaşındaki Sabisky 2014 yılındaki bir blog yorumunda ortalamada siyahi Amerikalıların zeka zeviyesinin (IQ) beyazlardan düşük olduğunu iddia etmişti. Genç danışman siyahi Amerikalıların kuvvetle muhtemel "entellektüel anlamda engelli" olduğunu savunmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:34
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