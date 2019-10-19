Son Dakika Haberleri: Boris Johnson İngiliz Parlamentosu'nda Brexit anlaşması için destek arıyor
Son Dakika Dünya Boris Johnson İngiliz Parlamentosu'nda Brexit anlaşması için destek arıyor

Boris Johnson İngiliz Parlamentosu'nda Brexit anlaşması için destek arıyor

57 dakika önce

İngiltere parlamentosu, Avrupa Birliği'nin kabul ettiği Brexit anlaşmasını görüşmek üzere cumartesi günü toplandı. Tarihte nadir olarak cumartesi toplanan İngiliz parlamentosunda konuşan Başbakan Boris Johnson, milletvekillerine Brexit anlaşmasına destek vermeleri çağrısında bulundu.

Boris Johnson İngiliz Parlamentosu'nda Brexit anlaşması için destek arıyor, System.String[]

İngiltere parlamentosu, Avrupa Birliği'nin kabul ettiği Brexit anlaşmasını görüşmek üzere cumartesi günü toplandı. Tarihte nadir olarak cumartesi toplanan İngiliz parlamentosunda konuşan Başbakan Boris Johnson, milletvekillerine Brexit anlaşmasına destek vermeleri çağrısında bulundu.


Brüksel ile en iyi anlaşmayı yaptığını dile getiren Johnson, "Avrupalılar hep bizim AB konusunda isteksiz olduğumuzu söyledi ve haklılardı da. İngiltere'de daha entegre bir birlik için siyaset yapan kimse de duymadım. Biz Avrupa değerlerinin, tarihinin, coğrafyasının ve kültürünün bir parçasıyız. Ne var ki, artık yeni bir anlaşma çerçevesinde yeni ilişki geliştirmemiz gerekli."dedi.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:48 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB, ABD'nin ilave gümrük vergileri kararına karşı misilleme yapacak
AB'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya eleştiri: Beklediğimiz şey, sözde ateşkes değildi Florin Andone sosyal medyayı salladı! Macron'dan küstah sözler: DEAŞ yeniden canlanırsa sorumlusu Türkiye olur

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 14:46:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boris Johnson İngiliz Parlamentosu'nda Brexit anlaşması için destek arıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]