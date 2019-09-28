Son Dakika Haberleri: Boris Johnson - İngiltere Başbakanı hakkında cezai soruşturma açılıp açılamayacağı incelenecek
BBC
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Boris Johnson - İngiltere Başbakanı hakkında cezai soruşturma açılıp açılamayacağı incelenecek

50 dakika önce

Büyük Londra İdaresi, Bağımsız Polis Davranışları Ofisi'nden, Johnson hakkında cezai soruşturma açılıp açılamayacağını incelemesini istedi.

Boris Johnson - İngiltere Başbakanı hakkında cezai soruşturma açılıp açılamayacağı incelenecek, System.String[]

İngiltere'de başkentin üst düzey yönetim organı olan Büyük Londra İdaresi, Bağımsız Polis Davranışları Ofisi'nden, Başbakan Boris Johnson hakkında cezai soruşturma açılıp açılamayacağını incelemesini istedi.

Boris Johnson, 2008-2016 yılları arasında Londra Belediye Başkanı olduğu dönemde görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Johnson'a yönelik iddialar ise Jennifer Arcuri adlı iş kadınıyla arkadaşlığı ve ilişkisiyle ilgili.

Teknoloji şirketi kurarak iş dünyasına adım atan 34 yaşındaki Amerikalı eski model Arcuri'nin, Johnson'ın belediye başkanlığı sırasında daha önce reddedildiği bazı görevler için yurt dışına gittiği ve yaklaşık 14 bin dolar sponsoruk geliri elde ettiği öne sürülüyor.

Büyük Londra İdaresi'nden yapılan açıklamada, Arcuri'nin, Johnson'ın belediye başkanlığı sırasında kamudan on binlerce sterlin teşvik aldığı ve dış ticaret ofislerine ayrıcalıklı erişime sahip olduğuna dair iddialar da hatırlatıldı.

Bağımsız Polis Davranışları Ofisi ise İngiltere ve Galler'deki polis güçlerine yönelik şikayetleri ele almaktan ve sistemi denetlemekten sorumlu olan, hükümete bağlı olmayan bir kamu kuruluşu.

Suçlamaları reddediyor

Johnson ilk olarak Pazar günü Sunday Times gazetesinin haberinde aktarılan iddiaları ve suçlamaları reddediyor.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, Büyük Londra İdaresi'nin "siyasi maksatlı" bir karar aldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Johnson'ın "her şeyi kurallara uygun yaptığı" vurgıulandı.

Büyük Londra İdaresi, doğrudan seçilen Londra Belediye Başkanı ile 25 kişilik Londra Meclisi'nden oluşuyor.





2016'da Boris Johnson'dan sonra göreve seçilen Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden.

Başbakan Boris Johnson ise Temmuz ayında iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yeni lideri seçilerek bu göreve gelmişti.

Sunday Times gazetesi, Arcuri'nin Johnson'ı "en yakın arkadaşlarından biri" olarak nitelendirdiğini ve Başbakanın Londra Belediye Başkanı'yken onun evini "defalarca ziyaret ettiğini" yazmıştı.

2011'de Londra'ya taşınan Arcuri'nin daha sonra ABD'ye döndüğü ve halen California'da yaşadığı bildiriliyor.

Boris Johnson, İngiltere, Londra, Polis, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:39 
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