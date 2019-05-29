Boris Johnson: İngiltere'de Brexit referandumu kampanyasındaki yorumları nedeniyle başbakan adayı...

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin genel başkan adaylarından eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson hakkında dava açıldı. Johnson, 2016'daki Brexit referandumu öncesi "yalan beyanda bulunmak" ve "kamu görevini kötüye kullanmakla" suçlanıyor.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması gerektiğini savunan ve Brexit lehine kampamnya yürütenlerin başında gelen Johnson, İngiltere'nin AB'ye her hafta 350 milyon sterlin ödeme yaptığınıo söylemişti.

Boris Johnson aleyhindeki dava, İngiltere'de kalması için kampanya yürüten Marcus Ball tarafından açıldı.

Johnson'ın avukatları ise davanın "siyasi nedenle" açıldığını ve bir "gösteri" olduğunu söylüyor.

İlk duruşması Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan dava daha sonra ceza mahkemesinde sürecek.

Bir sonraki duruşmanın 3-4 hafta sonra yapılması bekleniyor. Ancak Johnson'ın avukatlarının bu aşamada davanın düşürülmesi talebinde bulunmaları bekleniyor.

Jüri aşamasına gelinmesi de 6 ayı bulabilir.

Johnson en fazla şans tanınan adaylar arasında

İngiltere Başbakanı Theresa May'in 7 Haziran itibarıyla Muhafazakar açıklaması sonrası partide liderlik yarışı başladı.

Johnson en fazla şans tanınan adaylar arasında.

Partinin yeni lideri aynı zamanda İngiltere'nin yeni başbakanı olacak.

2016'daki Brexit referandumunda, İngiltere'nin AB'nden ayrılması (Brexit) yönünde kampanya yürütenler, her hafta AB'ne 350 milyon sterlin ödendiği ve bu paranın sağlık hizmetleri için kullanılması gerektiği iddialarını sık sık dile getirmişti.