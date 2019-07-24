Son Dakika Haberleri: Boris Johnson İngiltere'nin yeni başbakanı oldu
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Boris Johnson İngiltere'nin yeni başbakanı oldu

47 dakika önce

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliğine seçilen 55 yaşındaki Boris Johnson, ülkenin resmen yeni başbakanı oldu

Boris Johnson İngiltere'nin yeni başbakanı oldu, System.String[]
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliğine seçilen 55 yaşındaki Boris Johnson, ülkenin resmen yeni başbakanı oldu. Johnson, ilk konuşmasında 31 Ekim itibariyle Avrupa Birliği'nden ayrılacaklarını söyledi.

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Boris Johnson, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:22 
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