Boris Johnson İngiltere'nin yeni başbakanı oldu
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İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliğine seçilen 55 yaşındaki Boris Johnson, ülkenin resmen yeni başbakanı oldu
İngiltere
'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin liderliğine seçilen 55 yaşındaki Boris Johnson
, ülkenin resmen yeni başbakanı oldu. Johnson, ilk konuşmasında 31 Ekim itibariyle Avrupa Birliği
'nden ayrılacaklarını söyledi.
Ayrıntılar geliyor..
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:22
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