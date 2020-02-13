Son Dakika › Ekonomi › Boris Johnson kabinede kısmi değişikliğe gitti - Son Dakika Ekonomi
Boris Johnson kabinede kısmi değişikliğe gitti
15 dakika önce
İngiltere Başbakanı Johnson, kabinedeki 11 sandalyenin sahibini değiştirdi.
İngiltere Başbakanı Johnson, kabinedeki 11 sandalyenin sahibini değiştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:52
Son Dakika Dalaman'a gelen uçakta kapıyı açmaya çalışan yolcuya 2 yıl hapis cezası Manchester United, koronavirüs şüphesi nedeniyle Odion Ighalo'yu tesislere almıyor Adalar'da faytonların yerine gelen elektrikli araçları İETT işletecek İBB, Kanal İstanbul'a karşı harekete geçti: Avukatlar durdurmak için başvurdu