Boris Johnson kabinede kısmi değişikliğe gitti - Son Dakika
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Boris Johnson kabinede kısmi değişikliğe gitti

15 dakika önce

İngiltere Başbakanı Johnson, kabinedeki 11 sandalyenin sahibini değiştirdi.

Boris Johnson kabinede kısmi değişikliğe gitti, System.String[]

İngiltere Başbakanı Johnson, kabinedeki 11 sandalyenin sahibini değiştirdi.

İngiltere, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:52 
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