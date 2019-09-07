Son Dakika Haberleri: Boris Johnson kabinesinde bir bakan daha istifa etti
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Boris Johnson kabinesinde bir bakan daha istifa etti

29 dakika önce

İngiltere'de Çalışma Bakanı Amber Rudd, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Boris Johnson kabinesinde bir bakan daha istifa etti, System.String[]

İngiltere'de Çalışma Bakanı Amber Rudd, görevinden istifa ettiğini Twitter'dan yayımladığı mesajla duyurdu.

Bakan Rudd, görevini bırakmasına gerekçe olarak Başbakan Boris Johnson'ın 21 milletvekilini Muhafazakar Partinin parlamento grubundan ihraç etmesini gösterdi. "İyi, sadık Muhafazakarlar ihraç edilirken seyirci kalamam." ifadesini kullanan Rudd, partisinin parlamento grubundan da ayrıldığını kaydetti.

BORİS'İN KARDEŞİ DE İSTİFA ETMİŞTİ

Johnson'ın kardeşi Jo Johnson da önceki gün kabinedeki görevinden ve milletvekilliğinden istifa etmişti.
Jo Johnson istifa gerekçesini aile bağlarına sadakat ile ülke çıkarları arasında kalması olarak açıklamıştı.

Boris Johnson, İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:38 Kaynak: AA
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