Boris Johnson, Kraliçe'den izni aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boris Johnson, Kraliçe'den izni aldı - Son Dakika

Boris Johnson, Kraliçe'den izni aldı

6 saat önce

İngiltere'nin tek başına iktidara gelen yeni Başbakanı Johnson, bugün Kraliçe II. Elizabeth'i ziyaret ederek hükümeti kurması için gereken resmi izni aldı.

Boris Johnson, Kraliçe'den izni aldı, System.String[]

İngiltere'nin tek başına iktidara gelen yeni Başbakanı Johnson, bugün Kraliçe II. Elizabeth'i ziyaret ederek hükümeti kurması için gereken resmi izni aldı.

İngiltere'nin ezici oy çokluğuyla seçilen yeni Başbakanı Boris Johnson, yeniden iktidara geçti. Muhafazakar Parti sandalye sayısını 50 artırarak 368 sandalyeyle çoğunluğa ulaştı. Çiçeği burnunda Başbakan, bugün Kraliçe II. Elizabeth'i Buckingham Sarayı'nda ziyaret ederek, Kraliçe adına yeni bir hükümet kurması için gereken resmi izni aldı.

Johnson, yemin konuşmasında Avrupa Birliği'nden ayrılacaklarının kesin sözünü vererek, "Eğer yok, ama yok, belki yok" ifadeleri ile kararlılığını vurguladı. Johnson bu sabah seçmenlerine, "Seçim, Britanya halkının AB'den ayrılma kararının su götürmez bir sonucudur. Seçimle birlikte ikinci referandum tehditlerine nokta koymuş oluyoruz" şeklinde seslendi.

Johnson ayrıca, Muhafazakar Parti'nin en önemli önceliklerinden biri olan Ulusal Sağlık Örgütü'ne yatırımların artırılacağının sözünü vererek, "Ülkemizi, geniş kapsamlı çevre planlamasıyla, dünyanın en temiz ve yeşil ülkesi haline getirelim.2015'e kadar karbonsuzluk için oy vermiştiniz, şimdi de Corbyn'siz bir siyaset için oy verdiniz, karbonsuzluğu sağladığımız gibi bunu da sağlayacağız" açıklamasını yaptı.

İNGİLİZ BAŞBAKAN AÇIKLAMASINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ:

"Bu seçimde sesiniz duyuldu ve bunun zamanı gelmişti. Politikacılar olarak son 3 yılımızı AB'den çıkışı tartışarak harcadık. Bu saçmalığa bir son vererek 31 Ocak'ta AB'den ayrılacağız. Eğer yok, ama yok, belki yok. Avrupa Birliğinden ayrılarak Birleşik Krallık'a kanunlarımızın, sınırlarımızın, paramızın, ticaretimizin, mülteci sistemimizin, insanlara demokrasi getirmenin kontrolünü geri kazandıracağız"

(İHA)

Avrupa Birliği, Boris Johnson, İngiltere, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 05:20 Kaynak: İHA
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