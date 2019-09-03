Son Dakika Haberleri: Boris Johnson, Lee'nin Liberal Demokrat Parti'ye geçmesiyle parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti
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Boris Johnson, Lee'nin Liberal Demokrat Parti'ye geçmesiyle parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti

8 saat önce

Boris Johnson, Lee'nin Liberal Demokrat Parti'ye geçmesiyle parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti

Boris Johnson, Lee'nin Liberal Demokrat Parti'ye geçmesiyle parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti, System.String[]

Muhafazakar parti üyesi Philip Lee'nin Liberal Demokrat Parti'ye geçmesi ile Boris Johnson İngiliz Parlamentosu'nda anlaşmasız Brexit için ihtiyaç duyduğu çoğunluğunu kaybetti. Partisinden ayrılan Lee Johnson'a yazdığı mektupta "Muhafazakar Parti'de bir kişinin muhafazakarlığı AB'den ne kadar sorumsuzca ayrılmaya hazır olduğuyla ölçülmeye başlandı" ifadesini kullandı.

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Liberal Demokrat Parti, Boris Johnson, Philip Lee, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:23 
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