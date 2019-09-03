Boris Johnson, Lee'nin Liberal Demokrat Parti'ye geçmesiyle parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti
8 saat önce
Boris Johnson, Lee'nin Liberal Demokrat Parti'ye geçmesiyle parlamentodaki çoğunluğunu kaybetti
Muhafazakar parti üyesi Philip Lee'nin Liberal Demokrat Parti'ye geçmesi ile Boris Johnson İngiliz Parlamentosu'nda anlaşmasız Brexit için ihtiyaç duyduğu çoğunluğunu kaybetti. Partisinden ayrılan Lee Johnson'a yazdığı mektupta "Muhafazakar Parti'de bir kişinin muhafazakarlığı AB'den ne kadar sorumsuzca ayrılmaya hazır olduğuyla ölçülmeye başlandı" ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:23
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