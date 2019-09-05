Son Dakika Haberleri: Boris Johnson, Pence ve Netanyahu ile görüştü
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Boris Johnson, Pence ve Netanyahu ile görüştü

2 saat önce

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Boris Johnson, Pence ve Netanyahu ile görüştü, System.String[]

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Johnson, bugün Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan Pence ve Netanyahu ile birer ikili görüşme gerçekleştirdi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Johnson ile Pence'in görüşmesinde ikili ilişkiler, İrlanda, Brexit, Hong Kong ve İran konuları ele alındı.

İngiltere ile ABD arasında Brexit'in ardından bir serbest ticaret anlaşmasının yapılmasını da görüşen Johnson ve Pence, bu amaca dönük olarak İngiltere-ABD Özel İlişki Ekonomik Çalışma Grubu'nun kurulmasının olumlu bir adım olduğu konusunda görüş birliğine vardı.

Netanyahu görüşmesi

Açıklamaya göre Johnson ile Netanyahu'nun görüşmesinde ise iki ülkenin ticaret, istihbarat, güvenlik ve kültür alanlarındaki işbirliklerine bağlılıkları teyit edildi.

Liderler, İran'ın nükleer silah elde etmesinin ve bölgedeki "istikrarı bozucu davranışlarının" önlenmesi gereğinde görüş birliğine varırken, Johnson, sorunların diplomatik çözümüne ve diyaloğa duyulan ihtiyaca vurgu yaptı.

Orta Doğu Barış Süreci'nin de ele alındığı görüşmede Johnson, ABD yönetiminin "tarafların meşru kaygılarını giderecek, yaşayabilir bir İsrail- Filistin barış anlaşmasına ilişkin" teklifinin ayrıntılarını görmeyi beklediğini dile getirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 06:24 Kaynak: AA
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